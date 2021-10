Club Brugge heeft dinsdag op de derde speeldag van de groepsfase van de Champions League met 1-5 verloren van Manchester City. Kevin De Bruyne en zijn ploegmaats waren meer dan één maatje te sterk voor de Bruggelingen.

Beide teams startten dinsdagavond met hun verwachte elf. In het geval van Club Brugge betekende dat zonder aanvoerder Ruud Vormer, in het geval van Manchester City mét Kevin De Bruyne en zonder diepe spits. De Bruggelingen moesten van bij de start naar adem happen tegen een sterk City. Na iets meer dan tien minuten leken de bezoekers op voorsprong te komen, maar Laporte stond buitenspel. City bleef druk zetten en op het halfuur leverde dat een verdiende voorsprong op. Joao Cancelo (30.) legde de 0-1 op aangeven van Foden door de benen van Mignolet tegen de netten.

Club probeerde voor een antwoord te zorgen en stond wat meer zijn mannetje, maar tot uitgespeelde kansen leidde dat niet. Ook City creëerde even geen kansen, tot de bal kort voor rust op de stip ging. Nsoki kwam te laat met een tackle op Riyad Mahrez en de strafschop was terecht. Mahrez (43.) nam zelf zijn verantwoordelijkheid en joeg de 0-2 zonder aarzelen voorbij Mignolet. Kort na de pauze maakten de Citizens de wedstrijd helemaal dood.

De Bruyne stuurde Kyle Walker (53.) diep, die koeltjes afwerkte. Philippe Clement greep in en bracht Vormer en Van der Brempt voor Rits en Sowah. Het kalf was echter al lang verdronken en beterschap diende zich niet aan. Mignolet kon de vierde tegentreffer nog even uitstellen met een paar goeie tussenkomsten, maar middenin de tweede helft stond het toch 0-4. De negentienjarige invaller Cole Palmer, die nog maar net De Bruyne was komen vervangen, (67.) trapte vanop de rand van de zestien knap binnen.

Een tiental minuten voor tijd maakte Club dan toch een eerredder. Op aangeven van Van der Brempt maakte Hans Vanaken (81.) 1-4. Hij scoorde nu al in vijf Champions League-wedstrijden op rij. Het laatste woord was toch weer voor City, want Mahrez (84.) joeg de 1-5 los in de winkelhaak.

In het klassement in groep A rukt Manchester City op naar de leiding met zes punten. PSG en Club Brugge tellen ieder vier punten, maar de Parijzenaars treffen later dinsdagavond nog Leipzig, dat voorlopig puntenloos laatste is.

In groep C won Sporting Lissabon in de andere wedstrijd om 18u45 met 1-4 bij het Besiktas van Michy Batshuayi Coates (15.) bracht de Portugezen op voorsprong. Larin (ex-Zulte Waregem, 24.) maakte gelijk, maar Coates (27.) bracht de bezoekers opnieuw voor. Sarabia (44.) dikte net voor de rust de voorsprong aan. Helemaal in het slot legde Paulinho (89.) de eindstand vast. Michy Batshuayi speelde de hele wedstrijd bij de thuisploeg.

Philippe Clement wil leren uit zware nederlaag

'Dit was geen mooie ervaring, niet voor de trainer en niet voor de spelers', blikte coach Philippe Clement na afloop op de persconferentie terug. 'Maar we moeten hier lessen uit trekken om in de toekomst beter voor de dag te kunnen komen.'

Club lag van bij het begin van de partij onder en kon nauwelijks kansen creëren. 'Er was vooral voor rust te weinig verbinding tussen de verschillende linies', analyseerde Clement. 'Na de pauze was het iets beter en hebben we ook enkele kansjes gehad. Voor de match waren we realistisch. Ik zei nog dat ik dit Manchester City, samen met Bayern München, de beste ploeg ter wereld vind. Er is een groot kwaliteitsverschil. We hadden geluk en een buitengewone prestatie nodig om hier iets te kunnen halen. Dat was er niet. Tegen PSG vorige maand hadden we iets meer lef. Dat misten we vandaag een beetje.'

'Het was geen leuke ervaring, niet voor de trainer, niet voor de spelers', ging Clement verder. 'Maar we moeten hier lessen uit trekken. We zullen hier sterker uitkomen. Je kan deze partij vergelijken met die tegen PSG twee jaar geleden. Toen verloren we in Brugge met 0-5, maar trokken de juiste lessen en in Parijs was het slechts 1-0, in een match waar meer in zat. Het wordt interessant om alles te analyseren de komende dagen.'

'De hele ploeg van City is absolute top', besloot Clement. 'Het is een team dat elk geschenkje aanneemt. Je kan geen fouten maken. Ik heb nog een heel jonge ploeg. Enkel Simon Mignolet en Hans Vanaken speelden al vaker tegen dit soort tegenstanders. Het is normaal dat de spelers in dit soort wedstrijden nog moeten verbeteren.'

