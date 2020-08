Manchester City heeft zich vrijdagavond geplaatst voor de kwartfinales van de Champions League, die volgende week van start gaan in de Portugese hoofdstad Lissabon.

Nadat de Citizens eind februari net voor de coronacrisis de heenwedstrijd van de achtste finales in Madrid al met 1-2 hadden gewonnen - met destijds een uitmuntende Kevin De Bruyne als orkestmeester - trokken ze vrijdag ook in de terugwedstrijd met 2-1 aan het langste eind tegen de kersverse Spaanse landskampioen.

De hoofdrol was deze keer niet weggelegd voor KDB, maar wel voor Real-verdediger Raphael Varane, die met twee blunders aan de basis van de uitschakeling van zijn team lag. In de beginfase liet de Franse wereldkampioen zich het leer kinderlijk ontfutselen door Gabriel Jesus, die Raheem Sterling voor een bijna leeg doel bediende en zo kon de Engelse international amper nog missen: 1-0 en Thibaut Courtois was een eerste keer geklopt.

Real was in het openingskwartier nergens, maar knokte zich gaandeweg de eerste helft wel in de wedstrijd. Het aandeel van Eden Hazard, toch enigszins verrassend aan de aftrap nadat hij quasi een heel seizoen gesukkeld heeft met een enkelblessure, was daarin andermaal beperkt. De aanvallen verliepen vooral via een bedrijvige Rodrygo over rechts. De Braziliaan had op het halfuur een goeie actie in huis en schilderde zijn voorzet op de kruin van de onvermijdelijke Karim Benzema, waardoor plots de gelijkmaker op het bord stond en het een linke boel werd voor de thuisploeg.

Onder impuls van De Bruyne trok City het spel echter steeds meer naar zich toe en dat leverde ook steeds meer doelgevaar op, via onder meer Gabriel Jesus en Sterling. Op het verlossende tweede thuisdoelpunt was het echter opnieuw wachten op een bunder van Varane. De Fransman verkeek zich halverwege de tweede helft op een hoge bal, waarna hij te kort terugkopte op Courtois. Gabriel Jesus was andermaal bij de pinken en strafte het mistasten genadeloos af: 2-1. Diep in de tweede helft werd Hazard nog naar de kant gehaald.

Voor Real-coach Zinédine Zidane is het de eerste uitschakeling als coach op het kampioenenbal. Manchester City mag zo voor het derde jaar op rij naar de kwartfinales van de Champions League, al jarenlang het hoofddoel van eigenaar Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan. Ondanks de vele miljoenen die al in de club gepompt werden, geraakten ze er nooit verder dan de halve finales.

Lyon schakelt Juventus uit

Olympique Lyon heeft vrijdagavond voor de verrassing in de achtste finales van de Champions League gezorgd. Het Franse team van Rode Duivel Jason Denayer verloor in Turijn de return tegen Juventus met 2-1, maar plaatst zich dankzij de 1-0 overwinning uit de heenmatch voor de Final 8.

Juventus moest in het eigen Allianz Stadion vol aan de bak tegen l'OL. De Oude Dame verloor eind februari de heenwedstrijd in Lyon met 1-0 na een doelpunt van Lucas Tousart. De Franse middenvelder werd uitgeleend door Hertha Berlijn, maar mocht deze zomer niet meer naar Lyon terugkeren voor de Champions League. Rudi Garcia kon wel rekenen op verdediger Denayer, die rechts in de driemansdefensie van Lyon recht in de ogen van Cristiano Ronaldo keek. Bij Juventus ontbrak Paulo Dybala in de basis, landgenoot Gonzalo Higuain verving hem in de spits.

Na een innemende minuut stilte ter ere van alle slachtoffers van Covid-19 trapten de Fransen de Champions League na bijna vijf maanden stilstand opnieuw op gang. In een leeg stadion stak Juventus zijn neus als eerste aan het venster. Toch was het Lyon dat al snel het levensbelangrijke doelpunt op verplaatsing scoorde. Juve-middenvelder Betancur leek bij een infiltratie van Aouar in het strafschopgebied de bal weg te glijden, maar de scheidsrechter wees ondanks Italiaans protest naar de stip. Aanvoerder Memphis Depay (12.) maalde er niet om en zette Lyon met een gewaagde panenka over doelman Szczesny op rozen: 0-1.

Juventus moest nu nog drie keer scoren en was via Bernardeschi meteen dichtbij de gelijkmaker. De winger trok zijn stoute schoenen aan en dribbelde tussen vier spelers, waarna hij ook doelman Lopes handig voorbijliep. De doelmond gaapte, maar verdediger Marcelo redde op de valreep de meubelen. Een minuutje later kopte Ronaldo onzuiver over de kruising, de overhoekse nekslag van Higuain miste kracht. Op een prima geplaatste vrijschop van CR7 bracht Lopes vervolgens met zijn rechterhand knap redding.

Ook de Italiaanse landskampioen mocht op slag van rust een twijfelachtige penalty nemen na vermeend handspel van Depay. Een koud kunstje voor Ronaldo (43.), die al voor de veertiende keer op rij scoort in de knock-outfase van het kampioenenbal. 1-1 was de ruststand.

Juventus had nog minstens twee doelpunten nodig, maar een volwassen Lyon kwam begin tweede helft nooit in de problemen tot Ronaldo zijn duivels ontbond. Op het uur mikte de Portugese aanvaller vanop 20 meter verrassend richting winkelhaak. Doelman Lopes kon het leer nog beroeren, maar de harde pegel belandde toch tegen de touwen. De 2-1 was voor OL-coach Garcia ook het signaal om een verdienstelijke Denayer naar de kant te halen.

De Oude Dame drukte Lyon terug op de eigen helft. Vooral de luchtmacht toonde zich gevaarlijk. Bonucci kopte rakelings naast, Higuains vizier stond evenmin op scherp en op een hoekschop kopte Rolando een kwartier voor tijd nog over. Dybala werd met de moed der wanhoop nog ingebracht, maar het Argentijnse goudhaantje strompelde tien minuten later alweer geblesseerd van het veld. L'OL weerde zich kranig, schuwde de overtredingen niet en hield de 2-1 op het scorebord.

Juve-coach Maurizio Sarri moet na ook de mindere prestaties in de Serie A mogelijk voor zijn positie vrezen. Olympique Lyon plaatst zich zo voor het eerst in tien jaar tijd opnieuw voor de kwartfinales. In die Final 8 in Lissabon wacht het Manchester City van Kevin De Bruyne. De kwartfinales zijn van 12 tot en met 15 augustus voorzien, de halve finales op 18 en 19 augustus. Op 23 augustus ontvangt het Estadio da Luz in Lissabon de finale.

