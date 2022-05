Elke dag neemt Sport/Voetbalmagazine een buitenlandse topclub onder de loep. We kijken even terug op het voorbije seizoen en blikken vooruit naar de uitdagingen in de toekomst. Vandaag: Manchester City.

Sterke en zwakke punten

...

Sterke en zwakke puntenHoe kan het dat een team dat de concurrentie een heel seizoen domineert uiteindelijk toch met maar één prijs naar huis gaat? In het voetbal, dé sport bij uitstek waar geluk een bepalende factor speelt, is dat mogelijk. Het is de grote frustratie van Pep Guardiola die met dit Manchester City al seizoenen lang die toevalsfactor probeert buitenspel te zetten. De Citizens leken ook dit jaar weer op een perfect geoliede machine. Iedere wedstrijd controleert het van begin tot einde en laat het nauwelijks kansen toe voor de tegenstander. Een vierde titel in vijf seizoenen leek in januari slechts een formaliteit te worden, zo dominant was dit City.Maar hoe dichter de eindmeet in zicht kwam, hoe kleiner de voorsprong werd op een losgeslagen Liverpool. Uiteindelijk beslisten zes dolle minuten op de slotspeeldag over de titel van Man. City. Uiteindelijk kan je dan toch niet alles controleren, Pep. Aan de andere kant was de wedstrijd tegen Aston Villa, waarin het een kwartier voor tijd met een 0-2-achterstand nog de titel aan zich voorbij zag gaan, wel het perfecte eerbetoon aan Sergio Agüero, wiens fenomenale doelpunt in de slotseconden tegen QPR tien jaar geleden dit seizoen werd gevierd. Deze keer heette de verlosser Ilkay Gündogan, die met twee goals zijn ploeg op en over de Villans bracht. Een nieuwe titel dus voor de ploeg van Kevin De Bruyne, maar in het hemelsblauwe deel van Manchester zal het toch voornamelijk aanvoelen als een troostprijs. Hét hoofddoel, eindelijk die verdomde Champions League eens winnen, werd namelijk opnieuw niet behaald. Boosdoener was Real Madrid in de halve finale in een zo mogelijk nog gekkere wedstrijd dan die tegen Aston Villa - u weet het nog wel, hoe Rodrygo in extra time nog twee keer scoorde voor de Koninklijke. Dit Manchester City leek een heel jaar geen minpuntjes te hebben, maar de Champions League gooide toch weer een ander licht over het seizoen. Waar het probleem ligt, is moeilijk te zeggen. Als Courtois geen ongelooflijke save uit zijn voeten tovert enkele minuten voor de dubbele treffer van Rodrygo, spreken we hier heel anders. Misschien is die diepe spits wel echt de achilleshiel van dit City. Maken ze hun kansen niet genoeg af? Ook niet, want dit seizoen maakten de Citizens maar liefst 5,6 doelpunten meer dan voorspeld via de Expected Goals. Ter vergelijking: Liverpool deed maar 0,98 beter dan hun xG. Is het dan toch het ontbreken van geluk dat City de das omdeed dit jaar?De coach: Pep GuardiolaOf was Pep Guardiola misschien de sterkste maar ook zwakste plek van dit City? De Catalaan is zo geniaal dat hij zichzelf soms voorbij holt op de belangrijkste momenten in een seizoen. Een marathon zoals een competitie is een makkie voor de Spaanse succescoach, een beker is dat hoegenaamd niet. Het lijkt haast een vloek voor hem, die Champions League.Guardiola leek begin dit seizoen ook wat moeite te hebben om zich nog op te laden voor de club. Volgens Britse kranten zou hij na de 4-1-winst in de Champions League tegen Club Brugge tegen zijn spelers gezegd hebben dat hij het niet meer kon opbrengen. Uiteindelijk bleef van het gerucht dat hij na zes seizoenen zou vertrekken bij de Citizens niet veel over. Guardiola werd tijdens het seizoen steeds rustiger, maar na de uitschakeling in de CL was het duidelijk dat de Catalaan een enorme druk op zijn schouders droeg. Vooral bij het behalen van de titel was dat maar al te zichtbaar. Tranen vloeiden over de wangen van de Spaanse coach en in de kleedkamer ging Guardiola helemaal uit de bol door in onderbroek over de vloer te glijden. Het zijn beelden die we nog niet eerder zagen van de Spanjaard. Volgend jaar dan maar komaf maken met die CL-vloek? Speler van het Seizoen: Kevin De BruyneAls je het seizoen van Manchester City bekijkt, kan je op geen enkele manier om de Belgische draaischijf heen. Nooit was de hype rond en de adoratie van de Rode Duivel zo groot als dit seizoen. Kijk bijvoorbeeld maar naar de beelden van De Bruyne na de wedstrijd tegen Villa, toen hij helemaal geklemd tussen de bodyguards het veld moest verlaten. KDB werd dit seizoen ook een andere speler. Het ging hem niet louter nog om de perfecte assist, maar de middenvelder ging steeds meer zijn eigen kans. Dat resulteerde in een topseizoen met 19 goals en 14 assists over alle competities heen, de meeste gecreëerde kansen in de Premier League en een tweede verkiezing op rij tot Speler van het Jaar. Je moet daarbij ook in rekening nemen dat het begin van zijn jaar nog lastig was door de blessure die hij opliep op het EK tegen Portugal. Vooral na Nieuwjaar was het pas showtime voor KDB. Kan hij die vorm volhouden tot het WK eind dit jaar?De toekomstDe toekomst van dit Manchester City draait rond twee mannen: Kevin De Bruyne en Erling Haaland, de nieuwe superster die de Citizens deze zomer mogen verwelkomen. De Noor moet eindelijk het aanvallersprobleem oplossen voor Guardiola, al zal zijn rol niet louter die van een diepe spits zijn. Guardiola wil Haaland namelijk kneden tot een valse negen, eentje die niet enkel in de zestien zijn dingetje doet. Het voorbeeld: Harry Kane die bij Tottenham bijna als een nummer 10 de ploeg beter doet draaien. Het is ook geen toeval dat de Catalaanse coach hem vorig seizoen maar al te graag naar het noorden van Engeland wou halen. Maar niet enkel van Haaland wordt komende zomer veel verwacht, ook Julian Alvarez mag volgend jaar laten zien wat hij waard is op het allerhoogste niveau. De 22-jarige Argentijn werd in januari al voor 14 miljoen euro gekocht van River Plate, maar mocht daar nog blijven spelen tot begin juli. Alvarez is een interessante speler voor Guardiola, eentje die hij maar al te graag heeft. Vergelijk hem gerust met Ferran Torres of Gabriel Jesus, een speler die kan dribbelen, snelheid heeft en kan scoren. Een ideale valse negen eigenlijk. Opvallend: Alvarez scoorde dit seizoen in de Copa Libertadores, de Zuid-Amerikaanse Champions League, al zes keer in dezelfde wedstrijd. Het Peruaanse Alianza Peru werd onder meer door zijn goals met 8-1 naar huis gestuurd. En ondertussen neemt Man. City ook afscheid van een icoon met kapitein Fernandinho. Na 383 wedstrijden en 12 prijzen zoekt de Braziliaanse middenvelder komende zomer andere oorden op. Hetzelfde geldt misschien ook wel voor redder in nood Ilkay Gündogan of Gabriel Jesus. Al worden er in de basisopstelling buiten de komst van Haaland niet al te veel veranderingen verwacht.