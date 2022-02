Manchester City heeft dinsdag met zware 0-5 cijfers gewonnen bij het Portugese Sporting in de heenwedstrijd van de achtste finales van de Champions League. Kevin De Bruyne stond aan de aftrap bij de Citizens en was goed voor een assist, Romeo Lavia zat op de bank. De terugwedstrijd in Manchester, die ondertussen overbodig lijkt, volgt op 9 maart.

Het duurde niet lang voor City de scoorde opende. De Bruyne legde in de rebound na een schot van Foden klaar voor Riyad Mahrez (7.), die koel afwerkte. Het doelpunt werd eerst afgekeurd voor buitenspel, maar de VAR liet het feestje uiteindelijk toch doorgaan. Bernardo Silva (17.) verdubbelde de voorsprong met een knap schot in één tijd dat via de deklat in doel belandde. Op het halfuur gaf Sporting de 0-3 makkelijk weg. Mahrez zette voor tot bij Foden (32.), die eenvoudig kon scoren. En ook nummer vier volgde nog voor de pauze. Sterling legde handig terug vanop de achterlijn en Bernardo Silva (44.) schoof zijn tweede treffer tegen de touwen.

Meteen na de rust leek Bernardo Silva op aangeven van De Bruyne zijn derde te maken, maar de VAR greep in voor buitenspel. Iets voor het uur was het dan toch prijs. Raheem Sterling (58.) plaatste de 0-5 met een knap geplaatst balletje in doel. City speelde de wedstrijd daarna rustig uit zonder nog echt te jagen op de 0-6. Vijf minuten voor tijd kwam die er bijna toch nog toen de Portugese defensie ei zo na zichzelf verschalkte op een voorzet van De Bruyne, maar er werd uiteindelijk niet meer gescoord.

