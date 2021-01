Elke week berichten we in The Life of Kevin over Kevin De Bruyne bij Manchester City. Deze keer: hoe Manchester City aan de leiding staat... zonder KDB.

Een paar weken geleden schreven we dat we niet verrast moesten zijn, mocht City eind januari aan de leiding staan. Dinsdagavond was het zo ver, na een makkelijke overwinning tegen West Bromwich Albion. Opvallend is dat de afwezigheid van Kevin De Bruyne - voorlopig - amper van tel is.

Hij zou zijn sterspeler graag naar de zon sturen om daar aan zijn herstel te werken, maar door COVID-19 kan het niet, verzuchtte Pep Guardiola vorige week. Dat deed De Bruyne in het verleden wel eens meer, wanneer hij verlof kreeg van zijn coach. Het vliegtuig in naar Dubai en daar wat genieten van vrouw en kinderen.

Het is dezer dagen de zon in Manchester proberen zoeken en gezond blijven zonder de warmte. Tenzij die in huis, of die op de club, tijdens de revalidatie.

Zijn afwezigheid met een hamstringletsel - 'Je kunt geen elf maanden fit blijven wanneer je om de drie dagen een wedstrijd speelt' aldus Guardiola - voelt City voorlopig niet in de statistieken. De goeie serie werd ook zonder De Bruyne verdergezet. De winst op West Brom was al de zevende competitiezege op rij en in de twee matchen waarin onze landgenoot moest toekijken, maakte City acht goals. Bij vijf ervan waren João Cancelo (rechtsachter) of Ilkay Gündogan (in een iets meer vooruitgeschoven rol op het middenveld nu) betrokken. Anders dan in Barcelona, waar ze Messi amper kunnen missen, is er geen De Bruyne-trauma in City.

Money Time

Voorlopig niet tenminste. Het programma werkt dan ook mee. Vandaag/zaterdag is Sheffield United te gast, woensdagavond is er de verplaatsing naar Burnley. Dat zijn staartploegen en wellicht kunnen de alternatieven dan nog steeds de leemte vullen.

Pas daarna wordt het uitkijken en zien of City wel zonder De Bruyne kan. Volgende week zondag is er de topper bij Liverpool en daarna volgen duels in de competitie met Tottenham, Arsenal en West Ham plus de dubbele Europese duels met Mönchengladbach.

De afwezigheid van De Bruyne kan dan wellicht tot een trauma leiden, al blijkt uit de statistieken dat City zich dit seizoen minder afhankelijk maakte van zijn spelmaker. Hij was voor de derby op 12 december tegen United nog veruit de beste van zijn ploeg in het opzetten van grote doelkansen, daarna moest hij binnen de ploeg die eer laten aan Phil Foden, die de ene keer als valse 9 speelde en een andere keer vanaf de linkerflank.

Conclusie: Pep werkt hard om City minder afhankelijk te maken van één man. Van een spits ook. In afwezigheid van Agüero en Jesus was de laatste weken zowat iedereen een valse 9: naast Foden en Mahrez ook Gündogan, Sterling en Bernardo Silva. Voorlopig met schitterende resultaten. Al blijft de nuance: City werkte een heel programma af tegen de staart van het klassement.

Een paar weken geleden schreven we dat we niet verrast moesten zijn, mocht City eind januari aan de leiding staan. Dinsdagavond was het zo ver, na een makkelijke overwinning tegen West Bromwich Albion. Opvallend is dat de afwezigheid van Kevin De Bruyne - voorlopig - amper van tel is.Hij zou zijn sterspeler graag naar de zon sturen om daar aan zijn herstel te werken, maar door COVID-19 kan het niet, verzuchtte Pep Guardiola vorige week. Dat deed De Bruyne in het verleden wel eens meer, wanneer hij verlof kreeg van zijn coach. Het vliegtuig in naar Dubai en daar wat genieten van vrouw en kinderen.Het is dezer dagen de zon in Manchester proberen zoeken en gezond blijven zonder de warmte. Tenzij die in huis, of die op de club, tijdens de revalidatie.Zijn afwezigheid met een hamstringletsel - 'Je kunt geen elf maanden fit blijven wanneer je om de drie dagen een wedstrijd speelt' aldus Guardiola - voelt City voorlopig niet in de statistieken. De goeie serie werd ook zonder De Bruyne verdergezet. De winst op West Brom was al de zevende competitiezege op rij en in de twee matchen waarin onze landgenoot moest toekijken, maakte City acht goals. Bij vijf ervan waren João Cancelo (rechtsachter) of Ilkay Gündogan (in een iets meer vooruitgeschoven rol op het middenveld nu) betrokken. Anders dan in Barcelona, waar ze Messi amper kunnen missen, is er geen De Bruyne-trauma in City.Voorlopig niet tenminste. Het programma werkt dan ook mee. Vandaag/zaterdag is Sheffield United te gast, woensdagavond is er de verplaatsing naar Burnley. Dat zijn staartploegen en wellicht kunnen de alternatieven dan nog steeds de leemte vullen. Pas daarna wordt het uitkijken en zien of City wel zonder De Bruyne kan. Volgende week zondag is er de topper bij Liverpool en daarna volgen duels in de competitie met Tottenham, Arsenal en West Ham plus de dubbele Europese duels met Mönchengladbach. De afwezigheid van De Bruyne kan dan wellicht tot een trauma leiden, al blijkt uit de statistieken dat City zich dit seizoen minder afhankelijk maakte van zijn spelmaker. Hij was voor de derby op 12 december tegen United nog veruit de beste van zijn ploeg in het opzetten van grote doelkansen, daarna moest hij binnen de ploeg die eer laten aan Phil Foden, die de ene keer als valse 9 speelde en een andere keer vanaf de linkerflank.Conclusie: Pep werkt hard om City minder afhankelijk te maken van één man. Van een spits ook. In afwezigheid van Agüero en Jesus was de laatste weken zowat iedereen een valse 9: naast Foden en Mahrez ook Gündogan, Sterling en Bernardo Silva. Voorlopig met schitterende resultaten. Al blijft de nuance: City werkte een heel programma af tegen de staart van het klassement.