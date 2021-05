Manchester City zal het feest voor zijn zevende landstitel nog even moeten uitstellen. Het verloor zaterdagavond op de 35e speeldag van de Premier League in eigen huis met 1-2 van Chelsea. Beide ploegen plaatsten zich eerder deze week nog voor de finale van de Champions League.

City, dat bij een overwinning de landstitel mocht vieren, kwam vlak voor rust op voorsprong via Raheem Sterling (44.). Sergio Agüero liet in blessuretijd na om voor de verdubbeling te zorgen op strafschop.

Die misser betaalde de thuisploeg na rust cash. Hakim Ziyech (63.), die City ook al nekte in de halve finale van de FA Cup met het enige doelpunt uit de wedstrijd, was deze keer goed voor de gelijkmaker. Invaller Marcos Alonso tekende in de extra tijd nog voor de verrassende winning goal. Kevin De Bruyne maakte geen deel uit van de kern.

City moet nog minstens één dag wachten om de champagne te mogen ontkurken. Als stadsrivaal Manchester United verliest bij Aston Villa, barst het titelfeest met een dag vertraging alsnog los. Anders wordt het nog een extra speeldag geduld uitoefenen.

