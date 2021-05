Het Manchester City van Kevin De Bruyne is zeker van de eindzege in de Engelse Premier League. De enige overgebleven bedreiger, Manchester United, verloor dinsdagavond met 1-2 van Leicester City en is uitgeteld.

Timothy Castagne en Youri Tielemans verschenen aan de aftrap bij Leicester, waar Dennis Praet op de bank bleef.

United-coach Ole Gunnar Solskjaer voerde liefst tien wijzigingen door in zijn basiself en bracht een onuitgegeven ploeg aan de aftrap met verschillende debutanten. Opvallend, want Man U moet toch opletten dat het zijn tweede plaats niet nog uit handen geeft. Luke Thomas (10.) bracht Leicester al snel op voorsprong op aangeven van Tielemans. Mason Greenwood (15.) maakte meteen weer gelijk, maar het was Caglar Soyuncu (66.) die de bezoekers in de tweede helft de zege bezorgde.

City met straat voorsprong

City telt met nog drie wedstrijden te gaan tien punten voorsprong op United en kan niet meer worden bijgebeend. Manchester United houdt nog vier punten over op Leicester, dat wel een wedstrijd meer gespeeld heeft. Voor Kevin De Bruyne is het al de derde keer dat hij de Premier League verovert met Manchester City na 2018 en 2019. Vorig jaar pakte Liverpool de landstitel in Engeland.

Guardiola: 'Moeilijkste titel'

Coach Pep Guardiola noemde het in een reactie op de clubwebsite zijn 'zijn moeilijkste titel tot nu toe'.

Voor Guardiola is het de derde titel in vier jaar.

'Het is een seizoen geweest zoals nooit tevoren', klinkt het bij de Spaanse coach. 'We gaan dit jaar altijd herinneren voor de manier waarop we wonnen. Ik ben ongelofelijk trots op mijn groep. Dat we zo consistent waren ondanks alle restricties en moeilijkheden, is heel opmerkelijk.'

Guardiola had lof voor zijn spelers. 'Elke dag opnieuw staan ze daar, te vechten voor succes, te proberen om nog beter te worden. Dat houdt niet op en dat geldt trouwens ook voor iedereen in de staf. Ze hebben de spelers voorbereid op de uitdagingen van dit turbulente jaar.'

City speelt eind mei nog de Champions League-finale tegen Chelsea, maar het hoofddoel is volgens Guardiola sinds dinsdagavond al op zak. 'Bij de start van elk seizoen is de Premier League de belangrijkste prijs voor ons. Daar moet je er elke drie dagen staan.

Another One 🏆🏆🏆 pic.twitter.com/1IsJ0u8yyv — Kevin De Bruyne (@DeBruyneKev) May 11, 2021

Rode Duivel Kevin De Bruyne reageerde dinsdag al heel kort op zijn nieuwe prijs op Twitter. 'Another one' ofwel 'weer eentje erbij', klonk het daar, gevolgd door drie bekertjes, waarmee hij verwees naar de drie Premier League-titels die hij nu op zak heeft.

