Vandaag zullen we misschien te weten komen hoe het einde van het Premier League seizoen er uit zal zien. Leider Manchester City ontvangt Liverpool, de runner-up. Het is de zoveelste keer dat Guardiola en Klopp tegenover elkaar staan in een wedstrijd waar ouderwetse spitsen niet welkom zijn.

Pep Guardiola tegen Jürgen Klopp, het blijft een tactische clash waar menig voetballiefhebber van smult. Enkele jaren geleden besloot Guardiola om Kevin De Bruyne naar achteren te schuiven op het veld om van de Belg de ster op het centrale middenveld van City te maken, met het gekende succes tot gevolg. Ook Jürgen Klopp maakte al enkele opvallende tactische beslissingen bij Liverpool. Zo is er de bekende omvorming van Roberto Firmino tot 'schaduwspits' die toestaat dat sterren Salah en Mané makkelijker de dieptes kunnen induiken. Vandaag vormt die rol nog altijd de kern van Klopps aanvallend spel, al wordt Firmino soms vervangen door de Portugees Diogo Jota. De Catalaanse coach van City experimenteert de laatste jaren ook met opstellingen zonder spits, dit om zijn vele getalenteerde middenvelders te laten schitteren.De coach van de Cityzens kan werken met een enorm brede kern, zeker op het middenveld en de vleugels. Het lijkt soms alsof de Catalaan hoopt op een dag een team van elf middenvelders te creëren. Guardiola had aan het begin van het seizoen tien aanvallende middenvelders om uit te kiezen: Ferran Torres, Ilkay Gündogan, Bernardo Silva, Phil Foden, Jack Grealish, Gabriel Jesus, Kevin De Bruyne, Riyad Mahrez en de jonge Cole Palmer. Acht van hen hebben al in de meest aanvallende linie gespeeld. In tegenstelling tot vorig seizoen is die rol dit jaar niet weggelegd voor Gündogan of Kevin De Bruyne. Bij Liverpool zijn Salah en Mané vaste waarden. Echter is er veel concurrentie voor de positie centraal in de aanval. Roberto Firmino, Diogo Jota, Alex-Oxlade Chamberlain, Divock Origi of Takumi Minamino kunnen daar allemaal uit de voeten. De komst van flankaanvaller Luis Diaz heeft Klopp er zelfs toe gedwongen om Sadio Mané centraal uit te spelen.Pep Guardiola kwam bij Barcelona met het idee af om Lionel Messi als een beweeglijke spits in te zetten. Hij heeft de weg vrijgemaakt voor andere coaches om te volgen. Vandaag is de rol van de spits breder geworden dan puur goaltjesdief. Harry Kane, Karim Benzema, Firmino, al deze spitsen komen meer in de bal. Ten eerste om ruimte te creëren tussen de verdedigende linie en de middenvelders. Ten tweede om een opening te creëren voor de vleugelspeler die het verschil moet maken, hetzij alleen, hetzij door een pass. De spits van vandaag zoekt geen contact meer met zijn verdediger als die in een slechte positie staat. Een Phil Foden of Diogo Jota een beetje vrijheid laten? Ze hebben maar een halve seconde nodig om het muizengaatje te vinden dat het verschil maakt, zoals de Engelsman dinsdagavond bewees tegen Atletico Madrid. Zet je druk, dan laat je all ruimte in de rug. Bernardo Silva, Gündogan of De Bruyne zullen niet dan ook niet aarzelen om in die ruimtes te duiken. Beide ploegen hebben vleugelspelers die beschikken over een perfect pass- en loopvermogen. Bij elke kans die er is, duiken ze in de ruimte die wordt gecreëerd door de beweeglijke spitsen en middenvelders. Bovendien zijn ze ook uitstekende één-op-één-afwerkers. Vooral Liverpool staat hierom bekend, met supersterren Salah en Mané. Deze twee vleugels lopen vaak diagonaal. Hun doel is tweeledig, soms maken ze zo zelf het verschil, soms creëren ze ruimte voor wingbacks Andy Robertson en Trent Alexaner-Arnold, zij lieten al meer dan 10 assists optekenen dit seizoen. Bij City staan de vleugelspelers heel dicht bij de zijlijn. Zij proberen de tegenstander te versmachten door samenspel met de fullbacks en harde voorzetten voor de infiltrerende middenvelders. Hoewel de wedstrijd van dit weekend nog onbeslist is, is één ding zeker: met Liverpool ongeslagen in de Premier League in 2022 en Manchester City nog steeds aan de leiding, zullen we deze zondag een wedstrijd zonder spits, maar met veel spektakel zien.Door Alexandre Gérard