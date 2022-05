Manchester City heeft vrijdagmorgen een standbeeld ter ere van zijn voormalige topschutter Sergio Agüero onthuld. Dat gebeurde precies tien jaar nadat de Argentijn zijn iconische treffer maakte die de club op de laatste speeldag van het seizoen 2011-2012 de eerste landstitel in 44 jaar opleverde.

Agüero scoorde toen in de 94e minuut (na 93:20 om precies te zijn) de 3-2 tegen Queens Park Rangers. In totaal maakte de Argentijn 260 doelpunten voor de Cityzens, waarmee hij vijftien trofeeën won waaronder vijf keer de Premier League.

Het standbeeld is een werkstuk van de bekroonde beeldhouwer Andy Scott en bestaat uit duizenden aan elkaar gelaste stukjes gegalvaniseerd staal. Het kreeg een plaatsje aan de oostelijke zijde van het stadion naast de standbeelden van Vincent Kompany en David Silva, twee andere boegbeelden die met Agüero geschiedenis schreven voor City. De beelden zullen elke avond worden opgelicht met een speciaal blauw licht.

'Ik ben heel erkentelijk dat de club dit standbeeld voor mij heeft laten maken', zegt de 33-jarige Agüero, die in december vorig jaar zijn afscheid aankondigde vanwege hartproblemen. 'Het is een erkenning van mijn voetbalcarrière in Manchester. Het is iets heel speciaals.'

