Vijf ploegen hebben zich woensdagavond op de vijfde speeldag van de Champions League geplaatst voor de achtste finales: Manchester City, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Sporting en Inter. City haalde het zonder Kevin De Bruyne, die besmet is met corona, met 2-1 in een topper van PSG.

Voor rust vielen er geen doelpunten in Manchester, kort na de pauze zorgde Killian Mbappé (50.) voor de Parijse voorsprong. Even later hing Raheem Sterling (63.) de bordjes weer gelijk op aangeven van Gabriel Jesus. Diezelfde Jesus (76.) schonk City een kwartiertje voor tijd de overwinning. Met twaalf punten is Manchester City nu zeker van groepswinst. PSG telt acht punten en kan de tweede plaats niet meer ontlopen in de poule van Club Brugge, dat net als RB Leipzig vier punten telt. Bij Real Madrid stond Thibaut Courtois onder de lat op bezoek bij Sheriff Tiraspol en ontbrak Eden Hazard met buikgriep. David Alaba (30.) bracht de Koninklijke op het halfuur op voorsprong, Toni Kroos (45+1.) maakte er op slag van rust nog 0-2 van. In de tweede helft legde Karim Benzema (56.) de 0-3 eindstand vast. Real telt nu twaalf punten en is zeker van de achtste finales, net als Inter dat tien punten telt en eerder op de avond met 2-0 won van Shakhtar Donetsk. Bij Borussia Dortmund geen Thorgan Hazard, die besmet is met corona, op bezoek bij Sporting. Axel Witsel en Thomas Meunier stonden wel aan de aftrap, maar gingen met 3-1 onderuit in Lissabon. Pedro Goncalves (30, 39.) maakte twee doelpunten voor de rust. In de tweede helft werd eerst Emre Can uitgesloten bij de Borussen en maakte Pedro Porro (81.) er vervolgens 3-0 van. In het slot maakte Donyell Malen (90+3.) nog een Duitse eerredder, maar die kwam veel te laat. Alles is nu beslist in groep C: Ajax, dat vijftien punten telt, is zeker van groepswinst. Sporting heeft negen punten en is zeker van de achtste finales, Borussia Dortmund heeft zes punten en gaat naar de Europa League. In groep B won Liverpool, dat al zeker was van de achtste finales, met 2-0 van Porto na doelpunten van Thiago Alcantara (52.) en Mo Salah (70.). Divock Origi mocht invallen na 71 minuten. In dezelfde groep verloor het Atletico Madrid van Yannick Carrasco van AC Milan, met Alexis Saelemaekers in de basis. De wedstrijd leek lang op een brilscore af te stevenen die voor Milan aan de uitschakeling gelijkstond, maar in het slot deed invaller Junior Messias (87.) zijn naam alle eer aan door de bezoekers de overwinning te schenken. Liverpool telt met vijftien op vijftien het maximum van de punten, Porto is tweede met vijf punten. AC Milan en Atletico tellen elk vier punten.

Voor rust vielen er geen doelpunten in Manchester, kort na de pauze zorgde Killian Mbappé (50.) voor de Parijse voorsprong. Even later hing Raheem Sterling (63.) de bordjes weer gelijk op aangeven van Gabriel Jesus. Diezelfde Jesus (76.) schonk City een kwartiertje voor tijd de overwinning. Met twaalf punten is Manchester City nu zeker van groepswinst. PSG telt acht punten en kan de tweede plaats niet meer ontlopen in de poule van Club Brugge, dat net als RB Leipzig vier punten telt. Bij Real Madrid stond Thibaut Courtois onder de lat op bezoek bij Sheriff Tiraspol en ontbrak Eden Hazard met buikgriep. David Alaba (30.) bracht de Koninklijke op het halfuur op voorsprong, Toni Kroos (45+1.) maakte er op slag van rust nog 0-2 van. In de tweede helft legde Karim Benzema (56.) de 0-3 eindstand vast. Real telt nu twaalf punten en is zeker van de achtste finales, net als Inter dat tien punten telt en eerder op de avond met 2-0 won van Shakhtar Donetsk. Bij Borussia Dortmund geen Thorgan Hazard, die besmet is met corona, op bezoek bij Sporting. Axel Witsel en Thomas Meunier stonden wel aan de aftrap, maar gingen met 3-1 onderuit in Lissabon. Pedro Goncalves (30, 39.) maakte twee doelpunten voor de rust. In de tweede helft werd eerst Emre Can uitgesloten bij de Borussen en maakte Pedro Porro (81.) er vervolgens 3-0 van. In het slot maakte Donyell Malen (90+3.) nog een Duitse eerredder, maar die kwam veel te laat. Alles is nu beslist in groep C: Ajax, dat vijftien punten telt, is zeker van groepswinst. Sporting heeft negen punten en is zeker van de achtste finales, Borussia Dortmund heeft zes punten en gaat naar de Europa League. In groep B won Liverpool, dat al zeker was van de achtste finales, met 2-0 van Porto na doelpunten van Thiago Alcantara (52.) en Mo Salah (70.). Divock Origi mocht invallen na 71 minuten. In dezelfde groep verloor het Atletico Madrid van Yannick Carrasco van AC Milan, met Alexis Saelemaekers in de basis. De wedstrijd leek lang op een brilscore af te stevenen die voor Milan aan de uitschakeling gelijkstond, maar in het slot deed invaller Junior Messias (87.) zijn naam alle eer aan door de bezoekers de overwinning te schenken. Liverpool telt met vijftien op vijftien het maximum van de punten, Porto is tweede met vijf punten. AC Milan en Atletico tellen elk vier punten.