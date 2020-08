In The Life of Kevin en de Tuin van Eden gaan we elke week op zoek naar nieuws over Kevin De Bruyne en Eden Hazard. Deze keer voegen we ze samen als voorbereiding op de Champions Leaguewedstrijd tussen beiden.

Komt het vanavond tot een rechtstreekse confrontatie tussen Kevin De Bruyne en Eden Hazard? Inzet: een plaats in de eindfase van de Champions League in Portugal, van 12 tot 23 augustus.

Gewoonlijk is het andersom maar in deze bizarre tijden is niks nog gewoon. En dus zagen we deze week eerst de ploegen in de Europa League aan het werk, en vanaf vanavond die in de Champions League. Nog vier ploegen kunnen zich plaatsen voor de eindfase in Portugal. Juventus ontvangt vanavond Lyon, morgen zijn er Barcelona-Napoli en Bayern-Chelsea, maar hét duel waar wij naar uitkijken, en met ons de halve wereld, is dat tussen Manchester City en dertienvoudig kampioen Real Madrid. Kevin De Bruyne tegenover Eden Hazard, als diens enkel het tenminste houdt en Zinédine Zidane hem in de ploeg zet.

Welke rol?

Twee Belgische vedetten, twee verschillende vormpeilen. De ene weliswaar kampioen van Spanje, maar kon nog niet uitblinken dit seizoen, de ander in de vorm van zijn leven. Twintig assists achter zijn naam, maar zoals Gabriel Jesus het deze week nog zei: 'We hebben Kevin zwaar teleurgesteld, hij had er minstens dertig moeten hebben'.

Welke rol krijgen ze vanavond van hun coaches toebedeeld? Zal Hazard mogen starten of moet hij op de bank beginnen? Hij is met wat problemen geëindigd, maar voelt zich goed, signaleerde Zidane gisteren op de laatste persconferentie. De Fransman moet het al zonder James Rodriguez en Gareth Bale stellen, die beiden uit de selectie werden gehouden, dus er kan wel wat talent bij.

Dat de Bruyne speelt, daar bestaat geen twijfel rond. De vraag is alleen: waar ? Opnieuw als valse 9, afwisselend met Bernardo Silva, zoals in de heenwedstrijd? Guardiola hield toen Agüero op de bank, en startte met Gabriel Jesus op de flank, zodat hij op het middenveld naast die twee ook Gundogan en Rodri kon opstellen. Op die manier zat de weg naar Ederson dicht. Het centrum werd aanvallend vrijgehouden, om in de ruimte te verrassen. Doet Pep het opnieuw zo, nu de Argentijn, die wel in de brede selectie van 25 zat, niet fit is? Of bedacht hij de voorbije veertien dagen zonder voetbal een ander strijdplan?

Verdedigende problemen

Beide teams hebben met een geschorste speler af te rekenen: Benjamin Mendy is er niet bij voor de thuisploeg, zijn logische vervanger als linksachter heet Joao Cancelo. Zidane aan zijn kant kan niet rekenen op aanvoerder Sergio Ramos en dat lijkt een groter verlies. Onmisbaar is de centrale verdediger niet, want Real Madrid won 15 van de laatste 16 wedstrijden zonder de kapitein, maar in belangrijke wedstrijden is Ramos vaak een pion die beslist. Zowel in de verdediging als in de aanval. Strafschoppen incluis scoorde hij in het pas afgelopen seizoen 13 keer. In een ploeg die niet zo gek veel scoort - naast Ramos was Karim Benzema de enige uit de kern die er meer dan vier maakte - is alle 'offensief' talent welkom. Zeker nu Real een 1-2-nederlaag uit de heenwedstrijd moet ophalen.

De aanloop naar de thuiswedstrijd werd bij City lichtjes verstoord door contractperikelen rond de jonge verdediger Eric Garcia (19). City kocht al Nathan Aké alsbijkomende centrale verdediger, en Garcia liet gisteren weten dat hij zijn in 2021 aflopend contract niet wilde verlengen. Barcelona zou een uitwijkmogelijkheid zijn. Garcia is Catalaan, Barcelonees zelfs, maar werd daar door City in 2017 weggehaald. Een terugkeer naar de heimat lijkt een kwestie van weken.

