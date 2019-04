Manchester City rekent sterk op Raheem Sterling voor de eindsprint

Na het inhaalduel tegen Cardiff City in de Premier League wacht voor het team van Vincent Kompany en Kevin De Bruyne in de FA Cup zaterdag Brighton & Hove Albion, nadien de dubbele CL-confrontatie met Tottenham.

Afgelopen zondag in Sports Late Night op Vier erkende de revaliderende Rode Duivel Steven Defour - die aan beide kuiten werd geopereerd - dat hij bij Burnley het meest werd overdonderd door Raheem Sterling van Manchester City. 'Iedereen in de kleedkamer houdt van hem', beweert Pep Guardiola over de 24-jarige Engelse international, die van enfant terrible bij Liverpool en The Hated One - door alle kritiek aan zijn adres - de afgelopen maanden uitgroeide tot publiekslieveling en volwassen prof. Daar zorgen niet enkel zijn vijftien treffers en 9 assists in 28 Premier Leagueduels voor, ook door zijn activiteiten buiten de lijnen kregen de mensen een andere kant van de flankspeler te zien. Zo toonde hij onlangs nog een shirt, waarop Sterli...