Manchester City heeft zich zondag van zijn zesde landstitel, de tweede op rij, verzekerd in Engeland. Op de slotspeeldag in de Premier League gingen de Citizens met 1-4 winnen bij Brighton & Hove Albion, waardoor ze eindigen met een voorsprong van één punt op Liverpool, dat met de tweede plaats vrede moet nemen.

Het Liverpool van Divock Origi won na twee treffers van Sadio Mané met 2-0 van het Wolverhampton Wanderers van Leander Dendoncker. Bij een zege van City ging de titel echter altijd naar Manchester. Het team van Kevin De Bruyne en Vincent Kompany mocht vieren na een klinkende overwinning.

Nadat ze via een doelpunt van Glenn Murray 1-0 waren achtergekomen, trokken Sergio Agüero, Aymeric Laporte, Riyad Mahrez en Ilkay Gündogan de scheve situatie nog recht.

City verloor sinds eind januari geen punt meer in de Premier League. De overwinning in Brighton betekende de veertiende competitiezege op rij voor City, dat in de kwartfinales van de Champions League nog wel pijnlijk door Tottenham Hotspur werd uitgeschakeld.

In eigen land kunnen ze nog de treble pakken: volgende zaterdag spelen ze nog de finale van de FA Cup tegen Watford. Eerder verzekerden ze zich al van de League Cup.

