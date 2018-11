'Manchester City wilde vorig jaar 755 miljoen euro betalen voor Lionel Messi'

Volgens de gegevens waarover El Mundo zegt te beschikken, waren met de onderhandelingen hallucinante bedragen gemoeid.

Zo was Manchester City bereid om de toenmalige opstapclausule van 250 miljoen euro in het contract van Messi te betalen, de speler een salaris van 250 miljoen euro netto over vijf seizoenen aan te bieden én Messi's vader en manager Jorge een premie van 50 miljoen euro om zijn zoon te overtuigen om de overstap naar de Engelse Premier League te maken.

Inclusief belastingen zou dat Manchester City, eigendom van de steenrijke SheikhMansour bin Zayed Al Nahyan in totaal 755 miljoen euro gekost hebben, berekende El Mundo.

Catalaanse crisis

De onderhandelingen gebeurden tussen december 2016 en december 2017 en werden gevoerd door de CEO van Manchester City en voormalige vicepresident van FC Barcelona Ferran Soriano en Jorge Messi.

Nog volgens de krant was een overgang ook echt in de maak in de herfst van vorig jaar, deels als gevolg van de politieke crisis in Catalonië na het referendum van 1 oktober. De Messi's vreesden immers dat bij een eventuele onafhankelijkheid van Catalonië FC Barcelona gestraft zou worden met uitsluiting uit de Spaanse Primera Division en de Europese topcompetities.

Uiteindelijk ondertekende Messi na lang aanslepen toch een nieuw contract bij FC Barcelona, met een verbeterd netto jaarloon van 35 miljoen euro en een verhoogde afkoopclausule van 700 miljoen euro.