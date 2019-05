Manchester City heeft zaterdag makkelijk de FA Cup gewonnen en daarmee een eerste Engelse nationale 'treble' ooit binnengehaald.

De Citizens wonnen eerder dit seizoen de League Cup van Chelsea en vorige week werden ze op de laatste speeldag de landskampioen voor Liverpool. De ploeg van succescoach Pep Guardiola vernederde Watford met 6-0 in de finale in het Wembley Stadium in Londen. Het is de zesde FA Cup in de geschiedenis voor City.

Bij Manchester City mocht Vincent Kompany starten van Guardiola. Kevin De Bruyne moest naast topspits Sergio Agüero plaatsnemen op de bank, maar mocht in de 55e minuut Riyad Mahrez vervangen. Christian Kabasele bleef de hele wedstrijd op de bank voor Watford.

City domineerde de wedstrijd vanaf het begin en kon haar overwicht al snel omzetten in doelpunten: David Silva (26.) en Raheem Sterling (38.) bezorgden City een comfortabele 2-0 ruststand. Ook in de tweede helft kenden de Citizens weinig problemen met Watford en kon het naar hartenlust counteren: Jesus bediende de pas ingevallen De Bruyne (61.) en die bedankte niet veel later door Jesus de dienst terug te doen (68.). De honger van City was nog niet gestild en Sterling slaagde nog in een hattrick door zijn tweede en derde van de avond binnen te leggen (81. en 87.): 6-0.

Manchester City kan zo tevreden terugkijken op haar seizoen met als enige domper de pijnlijke uitschakeling in de kwartfinale van de Champions League tegen Tottenham.