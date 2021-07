Manchester United heeft vrijdag de transfer van Jadon Sancho bevestigd. Hij maakt de overstap van Borussia Dortmund en ondertekende een contract voor vijf seizoenen, met optie op een bijkomend jaar. Met de transfer zou zo'n 85 miljoen euro gemoeid zijn, een bedrag dat met bonussen nog kan oplopen tot 95 miljoen euro.

'Ik zal Dortmund altijd dankbaar zijn voor de kans die ze me gaven, maar ik heb altijd geweten dat ik op een dag naar Engeland zou terugkeren. De kans om voor Manchester United te spelen is een droom die uitkomt en ik kan niet wachten om in actie te komen in de Premier League', vertelde Sancho bij zijn voorstelling.

Manchester is geen onbekend terrein voor de 21-jarige vleugelspeler. In de zomer van 2017 verkocht Manchester City hem nog voor 8 miljoen aan de Duitse club van Thomas Meunier, Axel Witsel en Thorgan Hazard.

Sancho behoorde op het afgelopen EK tot de selectie van Engeland. In de finale viel hij in de laatste minuut van de verlengingen in. In de beslissende strafschoppenreeks miste hij, net zoals nieuwbakken ploegmaat Marcus Rashford en Bukayo Saka een strafschop, waardoor Italië met de Europese titel aan de haal ging op Wembley.

