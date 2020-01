Elke zaterdag berichten we in The Life of Kevin over het wedervaren van Kevin De Bruyne in Manchester. Deze week: BBC zendt bekermatch Man City - Fulham live uit, een interessant duel voor de Belgische kijkers.

Na twee competitiewedstrijden, waarin De Bruyne goed was voor drie assists en zijn status als beste middenvelder van de wereld nog maar eens onderstreepte, is het voor Manchester City bekertijd. Morgen/zondag komt Fulham langs in de vierde ronde van de FA Cup, en woensdag is Manchester United te gast voor de terugwedstrijd in de halve finale van de Carabao Cup, de ligabeker.

Het 'Belgische' Fulham

Maar eerst is er dus Fulham, vorig jaar uit de Premier League getuimeld na acht (!) nederlagen in de laatste negen wedstrijden. Voor de Belgische voetbalfan kan er best wat herkenning zijn. Bij de Londense club is Denis Odoi de rechtsachter, Anthony Knockaert (ex-Standard) de rechterflankspeler, Neeskens Kebano (ex-Charleroi) een goeie invaller en vooral: scoort Aleksandar Mitrovic (ex-Anderlecht) de ene goal na de andere. De vraag is wel: wie van die vier haalt de aftrap?

Odoi normaliter wél, op een periode waarin hij sukkelde met de knie en eentje waarin hij was geschorst na een rode kaart na, staat hij quasi altijd in de basis. Al goed voor vier assists blijft zijn offensieve inbreng groot. Maar de rest sukkelt met blessures. Mitrovic, goed voor 18 goals in tweede klasse, kreeg twee weken terug bij Hull een forse trap op de enkel. De ligamenten waren geraakt en de voorbije twee competitiewedstrijden miste hij. Hij zou rond deze tijd weer fit moeten zijn. Stoomt Fulham hem klaar voor de beker, of vindt de ploeg de competitie belangrijker?

Anders dan de voorbije jaren, toen er wat teams bovenuit staken, wordt het dit seizoen spannend in de promotiestrijd van de Championship. Fulham kende een moeilijke septembermaand, met drie gelijke spelen op rij, en een zwarte december, met drie nederlagen op rij, maar de recente revival (slechts één nederlaag in de voorbije zeven wedstrijden) bracht de ploeg terug in het spoor van Leeds en West Brom, de twee teams die nu op een rechtstreekse promotieplaats staan.

De rest hijgt evenwel in de nek van de Londenaars, die qua gemaakte doelpunten alleen West Brom moeten laten voorgaan. De kracht van de ploeg ligt duidelijk in het offensieve, al kwam er met Hector (weggehaald bij Chelsea) na Nieuwjaar wel een centrale verdediger bij. De tiende in de stand, Sheffield Wednesday, staat op amper elf punten van de leider. Dat wordt nog een warme lente.

Terugkeer Laporte, druk op Solskjaer

Voor City, dat dinsdag met 0-1 won bij Sheffield United, was er goed nieuws van het front der geblesseerden. Aymeric Laporte keerde terug. Het gaf Pep Guardiola de kans om terug met drie man achterin te spelen. Als straks Mendy ook bevestigt na twee seizoenen met blessureleed, kan het defensieve lek dat de ploeg de voorbije maanden vertoonde, worden gedicht.

Voor United, woensdag te gast bij City, zijn het donkere tijden. Na nieuw verlies, vorige woensdag tegen Burnley, kwam Ole Gunnar Solskjaer nog maar eens onder druk te staan. Net als zijn bazen. Heen werd het 1-3 voor City en de vraag is dan ook niet of de ploeg van De Bruyne zich plaatst voor de finale. Wel of Ole-Gunnar Solskjaer bij United in de dugout zal zitten. Want de Noor is a dead man walking, ook al kreeg hij daags na de thuisnederlaag tegen Burnley nog het vertrouwen van het bestuur. In voetballand weet je dan dat je dagen geteld zijn.

Zondag de bekeruitstap naar Tranmere Rovers overleven is ongetwijfeld een must. United, nog vijfde in de stand en straks in Brugge te gast in de Europa League, heeft op dit moment het laagste puntenaantal ooit voor een vijfde in de Premier League eind januari.

Assistkoning

Voor Tony Cascarino, ex-aanvaller van City, is het duidelijk wat United mist: een creatieve middenvelder als Kevin De Bruyne. De beste assistgever van de Premier League (sinds dinsdag staat zijn teller op 15 stuks) doet veel beter dan de beste bij United Daniel James. Die heeft zes assists achter zijn naam. Marcus Rashford heeft er vier.

Cascarino, analist bij Talksport, meent dan ook dat United nood heeft aan een middenvelder die "iets kan creëren en voor assists kan zorgen." Paul Pogba doet dat niet seizoen niet, hij is voortdurend out. Pogba zal, net als Rashford, de duels tegen Club Brugge missen. Cascarino voor de microfoon: "Wat De Bruyne doet voor Sterling, of Jesus of Aguero zie ik niemand doen bij United. En dan kijk ik naar Fred, McTominay of Matic. Iemand die passes kan zien is een zeldzaamheid in het voetbal. Iemand die het talent heeft om het hoofd op te richten en die pass ook te vinden."

De cijfers geven hem gelijk op: City scoorde in de Premier League al 64 keer en creëerde 68 grote kansen. United maakte 36 goals en dwong 33 grote kansen af.

Na twee competitiewedstrijden, waarin De Bruyne goed was voor drie assists en zijn status als beste middenvelder van de wereld nog maar eens onderstreepte, is het voor Manchester City bekertijd. Morgen/zondag komt Fulham langs in de vierde ronde van de FA Cup, en woensdag is Manchester United te gast voor de terugwedstrijd in de halve finale van de Carabao Cup, de ligabeker. Maar eerst is er dus Fulham, vorig jaar uit de Premier League getuimeld na acht (!) nederlagen in de laatste negen wedstrijden. Voor de Belgische voetbalfan kan er best wat herkenning zijn. Bij de Londense club is Denis Odoi de rechtsachter, Anthony Knockaert (ex-Standard) de rechterflankspeler, Neeskens Kebano (ex-Charleroi) een goeie invaller en vooral: scoort Aleksandar Mitrovic (ex-Anderlecht) de ene goal na de andere. De vraag is wel: wie van die vier haalt de aftrap?Odoi normaliter wél, op een periode waarin hij sukkelde met de knie en eentje waarin hij was geschorst na een rode kaart na, staat hij quasi altijd in de basis. Al goed voor vier assists blijft zijn offensieve inbreng groot. Maar de rest sukkelt met blessures. Mitrovic, goed voor 18 goals in tweede klasse, kreeg twee weken terug bij Hull een forse trap op de enkel. De ligamenten waren geraakt en de voorbije twee competitiewedstrijden miste hij. Hij zou rond deze tijd weer fit moeten zijn. Stoomt Fulham hem klaar voor de beker, of vindt de ploeg de competitie belangrijker?Anders dan de voorbije jaren, toen er wat teams bovenuit staken, wordt het dit seizoen spannend in de promotiestrijd van de Championship. Fulham kende een moeilijke septembermaand, met drie gelijke spelen op rij, en een zwarte december, met drie nederlagen op rij, maar de recente revival (slechts één nederlaag in de voorbije zeven wedstrijden) bracht de ploeg terug in het spoor van Leeds en West Brom, de twee teams die nu op een rechtstreekse promotieplaats staan. De rest hijgt evenwel in de nek van de Londenaars, die qua gemaakte doelpunten alleen West Brom moeten laten voorgaan. De kracht van de ploeg ligt duidelijk in het offensieve, al kwam er met Hector (weggehaald bij Chelsea) na Nieuwjaar wel een centrale verdediger bij. De tiende in de stand, Sheffield Wednesday, staat op amper elf punten van de leider. Dat wordt nog een warme lente.Voor City, dat dinsdag met 0-1 won bij Sheffield United, was er goed nieuws van het front der geblesseerden. Aymeric Laporte keerde terug. Het gaf Pep Guardiola de kans om terug met drie man achterin te spelen. Als straks Mendy ook bevestigt na twee seizoenen met blessureleed, kan het defensieve lek dat de ploeg de voorbije maanden vertoonde, worden gedicht.Voor United, woensdag te gast bij City, zijn het donkere tijden. Na nieuw verlies, vorige woensdag tegen Burnley, kwam Ole Gunnar Solskjaer nog maar eens onder druk te staan. Net als zijn bazen. Heen werd het 1-3 voor City en de vraag is dan ook niet of de ploeg van De Bruyne zich plaatst voor de finale. Wel of Ole-Gunnar Solskjaer bij United in de dugout zal zitten. Want de Noor is a dead man walking, ook al kreeg hij daags na de thuisnederlaag tegen Burnley nog het vertrouwen van het bestuur. In voetballand weet je dan dat je dagen geteld zijn.Zondag de bekeruitstap naar Tranmere Rovers overleven is ongetwijfeld een must. United, nog vijfde in de stand en straks in Brugge te gast in de Europa League, heeft op dit moment het laagste puntenaantal ooit voor een vijfde in de Premier League eind januari.Voor Tony Cascarino, ex-aanvaller van City, is het duidelijk wat United mist: een creatieve middenvelder als Kevin De Bruyne. De beste assistgever van de Premier League (sinds dinsdag staat zijn teller op 15 stuks) doet veel beter dan de beste bij United Daniel James. Die heeft zes assists achter zijn naam. Marcus Rashford heeft er vier. Cascarino, analist bij Talksport, meent dan ook dat United nood heeft aan een middenvelder die "iets kan creëren en voor assists kan zorgen." Paul Pogba doet dat niet seizoen niet, hij is voortdurend out. Pogba zal, net als Rashford, de duels tegen Club Brugge missen. Cascarino voor de microfoon: "Wat De Bruyne doet voor Sterling, of Jesus of Aguero zie ik niemand doen bij United. En dan kijk ik naar Fred, McTominay of Matic. Iemand die passes kan zien is een zeldzaamheid in het voetbal. Iemand die het talent heeft om het hoofd op te richten en die pass ook te vinden."De cijfers geven hem gelijk op: City scoorde in de Premier League al 64 keer en creëerde 68 grote kansen. United maakte 36 goals en dwong 33 grote kansen af.