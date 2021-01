Paul Pogba is meer gecontesteerd dan iets anders bij Manchester United. Waar ligt de toekomst van de Franse vedette?

'Volgend jaar tip ik Paul Pogba als mijn speler om naar uit te kijken', vertelde Gary Neville in Monday Night Football op Sky Sports. 'Ik zeg het al een aantal jaar, maar ik wil hem eindelijk beslissend zien worden voor United.' Jamie Carragher, die andere analist bij het programma, kon zijn lach niet inhouden toen hij het hoorde. De Fransman heeft de laatste jaren dan ook geen al te goede reputatie opgebouwd bij zijn club en in de Premier League. Pogba staat altijd in de schijnwerpers. Is het niet om zijn tegenvallende prestaties, dan is het wel om zijn houding op het veld, zijn kapsel of uitspraken. Bottom line: hij voelt zich ongelukkig in Manchester. Enkele weken geleden nog roerde Pogba's manager Mino Raiola zich nog in een interview met het Italiaanse Tuttosport. Volgens de Nederlander is het voorbij voor Pogba bij Manchester United. 'Hij is niet langer in staat om zich uit te drukken zoals hij wil en zoals van hem verwacht wordt.'PrijskaartjeDe druk die op de schouders van Pogba ligt, is ook niet min. In 2016 kwam hij nog over van Juventus voor een prijskaartje van om en bij de 100 miljoen euro, waardoor hij een van de duurste spelers aller tijden werd. Bij de Italiaanse topper won de Fransman vier keer de titel en werd hij beschouwd als misschien wel hét grootste talent van zijn generatie. Bij Manchester United wist hij de hoge verwachtingen echter nooit in te lossen. Op vier jaar tijd kwam de Fransman namelijk 'slechts' aan 34 goals en 36 assists in 177 wedstrijden. Op zich geen dramatische cijfers, maar van Pogba, die ondertussen ook al wereldkampioen werd, wordt gewoonweg meer verwacht in Engeland. Maar de middenvelder heeft ook wel de nodige pech gekend. Vorig seizoen moest hij namelijk 39 wedstrijden missen door allerlei blessures en ook dit seizoen was hij al weer even out en werd hij getroffen door corona. Sinds september is hij ook al niet meer eerste keus, wat hij wel nog was in zijn eerste seizoenen voor de Reds. Coach Ole Gunnar Solskjaer koos namelijk liever voor een middenveld met Bruno Fernandes, Fred en Scott McTominay. Voor Pogba wist de Noor geen rol te creëren in het team. Wie wil hem?Na de uitspraak van Raiola en nadat ook Pogba zelf bekendmaakte dat hij zijn contract (dat nog tot 2022 loopt) niet zou verlengen, besliste het bestuur van United vorige week dat het de Fransman wil verkopen. Liefst in de winter, maar als het in de zomer moet, is dat ook goed. Manchester United wil namelijk nog wat geld recupereren én de club wil van zijn grote loon af, want de club wil de Noorse sensatie Erling Haaland binnenhalen.Maar waar kan Paul Pogba naartoe? 'In de winter gaat een transfer te moeilijk worden', liet de Italiaanse journalist en transferspecialist Fabrizio Romano al weten. Een eerste vraag is natuurlijk al wie deze maand nog minstens 80 miljoen kan betalen voor de wereldkampioen. Real Madridcoach Zinédine Zidane liet al weten dat er geen nieuwkomers zullen zijn in januari en PSG lijkt ook niet meteen op de kar te springen, volgens Romano. Ook ex-club Juventus zou geïnteresseerd zijn en zou de voorkeur hebben van Pogba, maar de Oude Dame lijkt zijn zinnen momenteel gezet te hebben op Olivier Giroud. Ook het salaris van Pogba is geen habbekrats. Bij United verdient de Franse middenvelder momenteel zo'n 286.000 euro per week (15 miljoen per jaar). Enkel David de Gea (19 miljoen euro) verdient er meer. In coronatijden is dat zeker niet iets waar de topclubs voor staan te springen.Blijft hij toch niet?Pogba lijkt in januari dus nog niet te zullen vertrekken, maar is er dan nog wel een toekomst voor de Fransman bij Manchester United? Misschien wel, want in de laatste wedstrijd tegen Aston Villa was Pogba nog eens dé man van de wedstrijd. Hij had een voet in elke goal en speelde op topniveau. 'Hij wordt beter en beter en fitter en fitter', vertelde coach Solskjaer na de wedstrijd tegen Aston Villa. Pogba is een fysiek sterke speler die andere voetballers kan afhouden en de bal in de ploeg kan houden.'Ligt de rol van Pogba dan meer in het vechten op het middenveld in plaats van doelpunten maken en assists afleveren? Als we Pogba's statistieken er nog eens bijnemen en die vergelijken met die van zijn periode bij Juventus, merk je op dat die bijna exact hetzelfde lopen. En bij Juventus was hij nog een van de beste spelers van de ploeg en de competitie. Een andere rol zou Pogba dus perfect moeten liggen.Meer nog, sinds de uitspraak van Raiola staat Pogba terug in het team. De wens van iedere supporter én analist is om Pogba te zien bloeien onder Bruno Fernandes. De laatste wedstrijden speelden ze ook samen en leken ze elkaar beter te maken. Met stofzuiger Scott McTominay erachter zou het zelfs een van de gevaarlijkste trio's in de Premier League kunnen worden. De toekomst van Pogba ligt dus zeker nog niet vast.