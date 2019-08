Veel last van de transferperikelen rond Romelu Lukaku, leek Manchester United niet te hebben. Het stuurde Chelsea met 4-0 naar huis in de eerste topper van het seizoen.

Hoe discutabel de zomermercato bij Manchester United was, hoe rustig die van Chelsea. Door de transferban konden ze geen spelers aantrekken, maar haalden ze wel een nieuw coach. Frank Lampard mocht zich meteen bewijzen versus Ole Gunnar Solksjaer in de clash tussen twee oude legendes van hun club. In januari konden de Blues nog Christian Pulisic binnenhalen met het vertrek van Eden Hazard dat er zat aan te komen, maar de Amerikaan moest de eerste helft vanaf de bank toekijken.

Geen Batsman

Ook voor Michy Batshuayi was er geen plaats in de basiself of zelfs op het wedstrijdblad. Lampard gaf de voorkeur aan eigen jeugd met Tammy Abraham (21) en Mason Mount (20) vooraan. Die eerste knalde al vrij vroeg staalhard op de paal na geharrewar, maar het waren The Red Devils die via Marcus Rashford op strafschop op voorsprong kwamen. De knullige fout werd gemaakt door Kurt Zouma die na wat uitleenbeurten en door de blessure van Antonio Rüdiger en het vertrek van David Luiz, mocht starten. Een echt zekere indruk maakte hij niet.

Na het doelpunt verloor de jonge Chelseaploeg zijn zelfvertrouwen en nam United de touwtjes iets meer in handen. Achteraan dirigeerde miljoenenaankoop Harry Maguire meteen zijn verdediging en door het ontbreken van Ashley Young droeg David De Gea de aanvoerdersband. Uit het niets kon het dan toch 1-1 gestaan hebben. De Spaanse doelman had namelijk geen verhaal op de plotse knal van linksback Emerson Palmieri maar ook die bal strandde op het houtwerk. Nu was de lat de boosdoener.

Scorende debutant, talisman Pogba

Chelsea kwam met verse moed uit de kleedkamer en probeerde twintig minuten lang wat te combineren en te dreigen. José Mourinho, sinds kort aan het werk als analist, haalde na de match uit naar Lampard omdat er een gebrek aan maturiteit op het veld stond. Al was het tweemaal aanvoerder César Azpilicueta, normaal een betrouwbare verdediger, die zich liet ringeloren. Eerst liet hij zich verrassen door Anthony Martial die sneller reageerde op een voorzet van de Braziliaan met Belgische roots Andreas Pereira en nadien glipte Rashford door de buitenspelval na een onoplettendheid van de Fransman om zijn tweede goal te maken. De meersterlijke pass kwam van Paul Pogba, die nog altijd flirt met een vertrek.

Chelsea zo volledig tegen het canvas en daar konden zelfs de meer ervaren invallers - Giroud, Kanté, Pulisic - niks aan veranderen. ManU-debutant Daniel James maakte indruk tijdens de voorbereiding en mocht het mes tegen de Londenaars nog wat dieper steken. Na een nieuwe actie en assist van Pogba ging de bal met een gelukje voorbij Kepa. 4-0, Old Trafford vierde feest. Geen supporter die nog maar iets repte over Romelu Lukaku of de teleurstellende transferperiode.

Opvallend: eigenlijk had Chelsea niet veel moeite meer moeten doen na de rust.