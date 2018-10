Manchester United met de rug tegen de muur

Rampzalig. Dat is het woord dat de Engelse pers tegenwoordig gebruikt voor de Mancunians. Ook de Rode Duivels Marouane Fellaini en Romelu Lukaku konden niet verhelpen dat hun ploeg na zeven wedstrijden tiende staat in de Premier League.

Sinds het huidige opzet van de Engelse competitie, die werd ingevoerd in 1992, begonnen de Red Devils nooit slechter aan het seizoen dan deze jaargang. Zelfs het doelpuntensaldo staat op -2, met tien goals gemaakt en al twaalf tegentreffers voor sluitpost David de Gea. Dat is slechter dan vijf jaar geleden, toen in het seizoen 2013/14 onder David Moyes hetzelfde puntenrapport werd voorgelegd.

De Portugese manager draagt het overgrote gedeelte van de verantwoordelijkheid, na de teleurstellende en verrassende 3-1-nederlaag bij het laag geklasseerde West Ham. Zo begon The Special One in Londen met een 3-5-2-veldbezetting, waarbij de eigenzinnige Mourinho zowaar middenvelder Scott McTominay (21) als rechterverdediger aan de aftrap bracht. Even opvallend was dat de rest van de basisspelers de indruk gaven coördinatie te missen als er druk naar voor werd gezet of een aanval gelanceerd.

Discussies op het hoogste niveau

Al negen punten bedraagt de achterstand van Manchester United op de gedeelde leiders Liverpool en de buren uit City, wat de wonde alleen maar erger maakt. Volgens de Engelse media speelt Mourinho in het CL-duel tegen Valencia voor zijn toekomst. In die context duikt almaar meer de hypothese op die stelt dat Zinédine Zidane in de wachtkamer zit, zoals L'Equipe al onthulde in haar editie van 15 augustus.

Voormalig Engels international en oud-verdediger Rio Ferdinand verklaarde op de tv-zender BT Sport het volgende: 'Op het hoogste niveau van de club wordt er gediscuteerd over de toekomst van de trainer en het team. Er is geen enkele basis meer. Daarom moet er worden gereageerd.'

Mourinho volgde in de zomer van 2016 de Nederlander Louis van Gaal op. Ironisch genoeg beleefde de Portugees vorig seizoen zijn beste competitiestart met negentien punten in de eerste zeven duels. Enkel in 2011 en 1999 lukte dit vanaf 1992. Zijn isolement en eenzaamheid worden naar verluidt enkel maar groter.

Op de tweede speeldag in groep H van het kampioenenbal volgt er al een cruciale confrontatie met het Valencia van Michy Batshuayi. Na de 0-3-zege van Manchester United bij YB Bern en het 2-0-verlies van de Spanjaarden tegen Juventus zullen hun onderlinge duels vermoedelijk beslissen over de felbegeerde tweede plaats. Kan Batsman met zijn snelheid en opportunisme het einde van Mourinho op Old Trafford inluiden? Wait and see.