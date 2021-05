Woensdagavond strijden Manchester United en Villarreal in het Poolse Gdansk om de eindzege in de Europa League.

De Red Devils lijken op papier favoriet maar in de dug-out van het bescheiden Spaanse team zit wel iemand die weet hoe de trofee te winnen: Unai Emery leidde Sevilla tussen 2014 en 2016 naar drie eindzeges op rij in het tweede Europese clubtoernooi.

Villarreal

Villarreal won in zijn 98-jarige geschiedenis nog nooit een hoofdprijs maar Manchester United onderschat de 'Gele duikboot' best niet. Op weg naar de finale wipte Villarreal onder meer Arsenal, Dinamo Zagreb en Dinamo Kiev (de boeman van Club Brugge in de zestiende finales).

'We verdienen het deze finale te spelen en zullen ons van onze best kant tonen. We zullen er tegen Manchester United voor vechten om de titel te winnen', verzekerde Emery.

Manchester United

Manchester United hoopt even goed te doen als in 2017, toen het onder José Mourinho de Europa League veroverde. Het is voorlopig de laatste prijs voor de drievoudig winnaar van Europacup I.

Ole Gunnar Solskjaer won als speler van ManU onder meer de Champions League in 1999 maar wacht nog op een eerste succes als trainer van zijn geliefde ploeg. 'Het wordt speciaal', stelde de Noorse oud-spits. 'Je moet er trots op zijn dat je het team van Manchester United naar een Europese finale mag leiden. Dit is maar een stap in het proces om het oude Manchester United terug te brengen.'

De Engelsen zullen het in de finale waarschijnlijk wel zonder aanvoerder Harry Maguire moeten stellen. De centrale verdediger is al twee weken out met een enkelblessure.

Europa League

Manchester United is dankzij een tweede plaats in de Premier League al verzekerd van Champions League-voetbal volgend seizoen. Villarreal moet de finale winnen om te kunnen deelnemen aan het kampioenenbal. Het team eindigde als zevende in La Liga, goed voor een ticket voor de barrages van de nieuwe Conference League.

Een vijfde of zesde plaats had Antwerp, de nummer drie in België, overigens een rechtstreeks ticket voor de poules van de Europa League opgeleverd op voorwaarde dat Villarreal woensdag ook de finale zou winnen. De Great Old moet nu aan de slag in de barrages.

