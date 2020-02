Club Brugge neemt het in de Europa League op tegen een gehavende ploeg. Het team laat geregeld punten liggen, maar stijgt even vaak boven zichzelf uit in grote wedstrijden.

Op twee speeldagen tijd thuis punten laten liggen tegen Wolverhampton en gaan winnen op het veld van Chelsea, het is tekenend voor het seizoen van Manchester United. Zo kenden de jongens van Ole Gunnar Solskjaer een goed begin van de maand december met overwinningen in de derby tegen Manchester City en thuis tegen Tottenham, maar gingen ze ook al verliezen op het veld van Bournemouth, Watford en West Ham.

United staat zo zevende in de Premier League, op drie punten van de vierde plaats en een Champions Leagueticket. In de League Cup werden The Red Devils uitgeschakeld door City, in de FA Cup dingen ze wel nog mee naar de hoofdprijs.

Goed nieuws voor zij die geloven in een stunt, slecht nieuws voor de mensen die gehoopt hadden sterren te kunnen spotten: Club Brugge kijkt in Jan Breydel een Manchester United zonder zijn grootste sterren in de ogen. Paul Pogba sukkelt al een hele poos met een blessure aan de enkel, terwijl Marcus Rashford last heeft van een stressfactuur in de rug. De Engelsman is met negentien doelpunten topschutter bij United.

Scott McTominay, die in het begin van het seizoen centraal op het middenveld een duo vormde met Pogba, scheurde eind december thuis tegen Newcastle (4-1) zijn kruisbanden. Ook hij moet de Europa Leaguewedstrijd aan zich voorbij laten gaan.

De spitsen van Club moeten ook de saves van David de Gea niet vrezen, in de EL laat Ole Gunnar Solskjaer doorgaans de Argentijn Sergio Romero spelen.

Peperdure verdediging

United lijkt in Brugge wel op zijn sterkste en vooral duurste verdediging te kunnen rekenen. Luke Shaw (37,5), Harry Maguire (87), Victor Lindelöf (35) en Aaron Wan-Bissaka (55) kostten de afgelopen jaren samen net geen 215 miljoen euro en toch slaagde United er dit seizoen in slechts zes Premier Leaguewedstrijden in om de nul te houden. Op 26 speeldagen tijd slikten ze al 29 doelpunten.

Dan kwam de soms erg jonge achterhoede van United in de Europa League beter voor de dag. In een poule met Astana, Partizan Belgrado en AZ hield het in vijf van de zes wedstrijden de nul. Alleen in Kazachstan (2-1) incasseerden de Engelsen twee doelpunten.

De ploeg die Solskjaer de wei instuurde, had een gemiddelde leeftijd van 22 jaar en 26 dagen, het jongste United ooit.

De Noor beschikt in zijn kern over enkele jonge talenten, die dit seizoen volop hun kans krijgen. Zo mocht de jonge Belg Largie Ramazanie tegen Astana enkele minuten invallen.

Op de linksachter kwam Brandon Williams (19), mede door de blessuregevoeligheid van Luke Shaw, al veel aan spelen toe en ook Daniel James (22) en Mason Greenwood (18) vallen op. Zij waren respectievelijk al goed voor drie en tien doelpunten.

Op meerdere plaatsen puzzelen

Na het uitvallen van het duo Pogba-McTominay moest Solskjaer puzzelen. Centraal op het middenveld lijkt Fred de enige zekerheid. Hij krijgt, afhankelijk van de tegenstander, meestal de Braziliaanse Belg Andreas Pereira of de meer ervaren Nemanja Matic naast zich.

Op links was Rashord een sterkhouder, maar na zijn blessure moest United ook op de flanken een oplossing zoeken. De al genoemde James, Greenwood en Pereira kunnen er uit de voeten en ook Jesse Lingard en Juan Mata lopen nog steeds in Manchester rond. In de overwinning van maandag tegen Chelsea speelde Solskjaer, zoals wel vaker tegen sterkere ploegen, met een driemansdefensie. Wan-Bissaka en Williams namen toen de hele flank voor hun rekening.

De 10 lijkt de komende maanden zo goed als zeker weggelegd voor Bruno Fernandes. De 25-jarige Portugees kwam eind januari voor 55 miljoen over van Sporting Lissabon en moet voor de creativiteit zorgen waaraan het United zo vaak ontbreekt.

Fernandes weet overigens hoe het voelt om een doelpunt te maken in Jan Breydel. Hij zette in de voorbereiding tijdens de Brugse Metten (2-2) een strafschop om voor zijn ex-ploeg.

Ervaring vertrokken

De Portugees was niet de enige nieuwkomer in de winter. Op de allerlaatste dag van de transfermarkt sloot United een huurdeal met het Chinese SH Shenhua. Odion Ighalo verdedigt tot het einde van het seizoen de kleuren van The Red Devils. De Nigeriaanse spits moet voorin voor meer ademruimte zorgen na het zomerse vertrek van Alexis Sanchez en Romelu Lukaku.

Ook op uitgaand vlak was er tijdens de winterse transferperiode beweging bij United. Met het vertrek van Ashley Young en Marcos Rojo moest de kern van Solskjaer inboeten aan ervaring. De 34-jarige Engelsman vervoegde ex-ploegmaat Lukaku bij Inter, terwijl de Argentijn wordt uitgeleend aan Estudiantes de la Plata in zijn thuisland.

Club kijkt donderdag een erg jong en vooral onvoorspelbaar team in de ogen. Een ploeg die soms boven zichzelf uitstijgt tegen de groten, maar ook punten laat liggen tegen de kleintjes. Eén ding is zeker: het team van Solkjaer beschikt over weinig jongens die een goal kunnen maken. De 38 doelpunten die United scoorde in de Premier League werden gemaakt door slechts 9 verschillende spelers, het op één na laagste aantal in de competitie.

