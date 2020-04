Volgens de 34-jarige doelman worden zijn contractonderhandelingen naar de Duitse (sensatie)media gelekt.

Al een tweetal maanden is het een heet hangijzer. 'We hebben de indruk dat er nu een beeld wordt gecreëerd van Manuel dat gewoon niet klopt', verwijst zijn makelaar Thomas Kroth in een gesprek met Bild-Zeitung naar de (indianen)verhalen dat Neuer, die nog een jaar onder contract ligt, voor een nieuwe vijfjarige overeenkomst een salaris van maar liefst twintig miljoen euro zou eisen.

Een zeer gevoelig onderwerp in coronatijden, waarin bijzonder veel mensen technisch werkloos zijn en sommigen moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen.'Dit is niet het Bayern München dat ik ken', stak de goalie - die in juli 2011 voor 30 miljoen euro overkwam van Schalke 04 en wiens marktwaarde nog altijd op 14,5 miljoen euro wordt geschat - zijn ontgoocheling niet weg. 'Alle gesprekken verliepen altijd in het volste vertrouwen. Nu verschijnen er details, die veelal niet eens juist zijn. Dat stoort me. Ik was altijd loyaal. Als er nu zaken blijkbaar worden gelekt, dan begin je ook de term 'waardering' te betwijfelen.'Ook Kroth ergert er zich mateloos aan dat het imago en de integriteit van zijn meest bekende klant wordt besmeurd. 'Wij waren altijd flexibel tegenover Hasan Salihamidzic en Oliver Kahn over de duur van het contract. Appreciatie van de club en haar medewerkers is voor Manuel belangrijk dan het salaris en het aantal seizoenen.'Iemand lijkt er in deze gevoelige tijden baat bij te hebben om Neuer zwart te maken. 'Tot nu toe onderhandelde ik nooit persoonlijk, dat deed Thomas', verduidelijkte de routinier. 'Bovendien is het een utopie om op mijn leeftijd zo'n langdurige deal te vragen. Mij gaat het enkel om de juiste voorwaarden, om goed te presteren, paraat te zijn voor de ploeg en met honderd procent passie prijzen behalen.'Met de transfervrije komst tot 2025 van Alexander Nübel (23, Schalke 04) staat er al een te duchten concurrent klaar om Neuer het vuur aan de schenen te leggen over een paar maanden. 'Er bestaat geen twijfel over, dat hij een goede keeper is', weet de aanvoerder. 'Ik begrijp die transfer. Bij veel andere ploegen zou hij meteen titularis zijn. Maar ik ben ervan overtuigd dat ik zal blijven spelen.'Samen met Thomas Müller is Manuel Neuer een van de sleutelfiguren momenteel in de basisopstelling van Hansi Flick, die de Beierse grootmacht vanuit een moeilijke positie naar de top van de Bundesliga loodste. Na 25 speeldagen telt Bayern München in Duitsland vier punten voorsprong op dichtste achtervolger Borussia Dortmund.Mocht de club het vertrouwen verliezen van zijn aanvoerder, dan bestaat ook de kans dat na de coronacrisis ook een stevige interne crisis volgt. Het is daarom belangrijk dat er snel duidelijkheid komt bij de Rekordmeister.Frédéric Vanheule