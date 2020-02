Manuel Neuer, doelman van Bayern en van Duitsland, wordt beschouwd als de beste keeper van de afgelopen tien jaar. Op zijn 33e is hij, ondanks de kritiek, niet van plan om een stap terug te zetten.

De vorige drie seizoenen gingen gedeeltelijk aan hem voorbij met een aantal blessures, maar dit seizoen heeft Manuel Neuer voorlopig nog geen minuut gemist. De kapitein staat er weer. En dat zal dit weekend nodig zijn, want Bayern München ontvangt zondag RB Leipzig, een serieuze concurrent voor de titel. We zochten Neuer op voor een gesprek over de kunst van het keepen.

...

De vorige drie seizoenen gingen gedeeltelijk aan hem voorbij met een aantal blessures, maar dit seizoen heeft Manuel Neuer voorlopig nog geen minuut gemist. De kapitein staat er weer. En dat zal dit weekend nodig zijn, want Bayern München ontvangt zondag RB Leipzig, een serieuze concurrent voor de titel. We zochten Neuer op voor een gesprek over de kunst van het keepen. Op welke manier is de positie van doelman de laatste jaren veranderd? Manuel Neuer: 'Als ik het vergelijk met de tijd dat ik als prof debuteerde, dan is het evident dat er een hele evolutie is gebeurd. In het midden van de jaren 2000 gebeurde het niet zo vaak dat een keeper werd aangespeeld door zijn verdedigers. Hij maakte niet echt deel uit van de spelopbouw. De modernisering heeft ervoor gezorgd dat hij beetje bij beetje meer bij het spel werd betrokken. In de loop der jaren is men de doelman gaan beschouwen als een elfde veldspeler en is zijn rol nog belangrijker geworden. De recente nieuwe regel die verdedigers toestaat om de bal bij een doeltrap al in de eigen zestien meter te raken, om zo het spel sneller te maken, is een goede zaak. Voor een keeper is dat een kwestie van aanpassen. Over het algemeen denk ik dat de positie van doelman gunstig geëvolueerd is.' Krijgt de doelman tegenwoordig ook niet meer belangstelling in de media dan enkele jaren geleden? Neuer: 'Dat is inderdaad zo. Dat de aanvallers wat dat betreft bevoordeeld worden, is logisch, want het grote publiek wil doelpunten zien, spektakel, geweldige schoten. Dat is ook de reden waarom aanvallers vaak voor verdedigers of keepers eindigen in individuele klassementen.' France Football gaat binnenkort de Trofee Lev Jasjin uitreiken, een beloning voor de beste doelman van het afgelopen jaar. Wat vind je daarvan? Neuer: 'Dat is een heel mooi initiatief, waardoor de keepers heel wat media-aandacht zullen krijgen. Het is van belang dat alle verdedigende spelers wat meer in de media komen. Ik denk af en toe nog met veel genoegen terug aan die prachtige avond die in januari 2015 georganiseerd werd in Zürich, toen ik derde werd bij de Ballon d'Or, na Lionel Messi en Cristiano Ronaldo. Als keeper was het al een enorme prestatie om daar op het podium te staan.'In welke mate is de voorbereiding op een wedstrijd nu anders dan bij je debuut vijftien jaar geleden? Neuer: 'Vandaag de dag ligt de nadruk op videobeelden, op een gedetailleerde analyse van mijn prestaties in wedstrijden en op training. Met de technische staf en met mijn keeperstrainer ( Toni Tapalovic, nvdr) bekijken we ook de aanvallers tegen wie ik zal spelen, de tactische schema's van de tegenstander of de manier waarop ze stilstaande fases behandelen. Toen ik debuteerde bij Schalke 04 waren er niet echt videosessies en ook niet zulke gedetailleerde analyses. Dat is stilaan veranderd na het WK van 2010 in Zuid-Afrika. Met ook veel meer statistische gegevens.' Hoe verklaar je dat je op je 33 nog altijd even competitief bent? Neuer: ' Oliver Kahn heeft eens gezegd, toen hij nog actief was, dat het lastigste was om elk seizoen die titels te bevestigen en te blijven voldoen aan de verwachtingen. Ik heb zelfs gedurende twee jaar met ernstige blessures te kampen gehad ( twee breuken aan de linkervoet, nvdr) en ik heb heel moeilijke momenten gekend. Maar ik leef voor dit vak, het is mijn passie en die is nog altijd even groot als in het begin. Ik geniet van elke wedstrijd, elke training, elke specifieke oefening. Alleen al het gevoel om voor 70.000 toeschouwers dat veld op te stappen, om vijf minuten voor de aftrap in de kleedkamer die trui aan te trekken, dat zijn momenten die ik maar moeilijk zou kunnen missen, zowel in mijn club als bij de nationale ploeg. Deze job verschaft me veel plezier en ik ben daar trots op. Het is ook erg belangrijk om in vertrouwen te kunnen werken. Tapalovic staat me elke dag bij sinds mijn debuut bij Schalke in 2006. ' Je maakt zelden een fout, maar als je dan toch een slechte pass geeft, analyseer je dat dan direct met hem? Neuer: 'Of we het daar nu over hebben of niet, ik weet in de seconden na een doelpunt welke fout ik heb begaan en hoe ik had moeten tussenkomen. Die helderheid laat me toe om objectief te blijven tegenover mijn prestaties op het veld. We komen bijeen net na affluiten in de kleedkamer, of soms zelfs tijdens de rust, en we analyseren enkele belangrijke acties. Onze sterkte is dat we eerlijk kunnen zijn tegenover elkaar.' Kun je nog progressie boeken op je 33e? Neuer: 'Er zijn altijd details die je kunt verfijnen. Bij elke training bekijk ik mijn gedrag via de videoanalyse en ik weet bijvoorbeeld dat ik me bij mijn uittrappen nog beter kan positioneren tegenover de bal. Ik wil me nog perfectioneren. Ik neem de data van mijn prestaties in mijn hoofd op en ik doe mijn best om het tijdens de volgende sessie beter te doen.' Doe je nu bepaalde dingen anders wat betreft recuperatie en levenshygiëne? Neuer: 'Enkele details, ja. Maar dat is normaal. Dat komt door de maturiteit die je doorheen de jaren krijgt. Als ik niet genoeg slaap of slecht eet, dan krijg ik daar vroeg of laat een weerbots van en neemt het risico op blessures toe.' Ben je sterker teruggekeerd uit je twee lange periodes van onbeschikbaarheid, eerst van april tot juni 2017 en dan van september 2017 tot juni 2018? Neuer: 'Sommige waarnemers dachten dat het afgelopen was met mij, dat ik niet meer zou terugkeren. Maar ik heb een grote passie en erg veel enthousiasme voor deze sport en dat is het belangrijkste. Ik wil nog elke dag vooruitgaan. Op mijn 33e wil ik nog te allen prijze onhoudbare ballen pakken. Dat is elke dag mijn doelstelling.' Heb je wat aan scherpte ingeboet na die lange revalidaties? Neuer: 'Ik heb allerlei soorten testen ondergaan en die waren heel duidelijk: ik heb nog nooit zo scherp gestaan als nu.' Die afwezigheid was de langste in je carrière. Ben je nooit depressief geweest of heb je er nooit aan gedacht om er de brui aan te geven? Neuer: 'Neen, want ik had een hoger doel: klaar zijn voor het WK in 2018. Die uitdaging heeft me gemotiveerd. Ik heb er alles voor in het werk gesteld en het is me gelukt.' Nam je geen risico door aan dat WK deel te nemen met zo weinig wedstrijden in de benen? Neuer: 'Ik heb van de technische staf geen enkele garantie gekregen dat ik zou spelen. Ik heb geprobeerd om het beste te halen uit de vele trainingssessies tijdens de voorbereiding en enkele vriendschappelijke wedstrijden. Ik heb mijn doel bereikt door competitief te zijn in Rusland. Persoonlijk denk ik dat ik een degelijk WK gespeeld heb ondanks onze uitschakeling in de poulefase ( Duitsland eindigde laatste in zijn groep, na Zweden, Mexico en Zuid-Korea, nvdr). Maar uiteindelijk zijn we samen ten onder gegaan. Het was een teleurstellend en deprimerend avontuur.' Denk je dat zonder je lange afwezigheid je statuut van onbetwistbare nummer één ook in vraag zou gesteld zijn, zoals sommige media dat de voorbije maanden deden? Neuer: 'Als een speler meerdere maanden afwezig is, dan gaan anderen er alles aan doen om hun kans te grijpen en zijn plaats in te nemen. Dat is heel normaal. Een speler die geblesseerd is kan daar weinig aan doen. Maar als hij meerdere maanden out is, dan wordt dat beschouwd als iets negatiefs en dan krijg je van die grote krantenkoppen: 'Gaat hij nog terugkomen?' Voor het imago is dat niet zo goed. 'Maar zelfs mijn revalidatie heeft me plezier geschonken, ik ben geen seconde gedeprimeerd geweest. De kwestie was erachter komen of ik nog in staat zou zijn om terug te komen op topniveau na die erg zware blessure. Daar was geen enkele garantie op, maar het is me gelukt.' Hoe slaag je erin om de concentratie vast te houden in bepaalde Bundesligawedstrijden waarin je niks te doen hebt omdat je ploeg de tegenstander compleet domineert? Neuer: 'Je moet om te beginnen fysiek top zijn en volhardend. Het gebeurt dat ik mijn eerste redding moet doen op slechts enkele minuten voor het einde van de match.' Je komt vaak ver buiten je strafschopgebied. Is dat jouw handelsmerk? Neuer: 'Laten we zeggen dat ik het altijd leuk gevonden heb om aan het spel deel te nemen, om te anticiperen op tegenaanvallen, wat inhoudt dat je gefocust moet zijn op de wedstrijd en het uitkomen goed moet timen om vóór je tegenstander bij de bal te komen.' Zijn de ballen van tegenwoordig moeilijker te pakken omdat ze bij afstandsschoten soms een grillig traject volgen? Neuer: 'Ik zie de bal als mijn vriend en niet als mijn vijand. Als ik op een negatieve manier over de bal denk, dan zou ik niet zo goed kunnen presteren. Maar we trainen met alle mogelijke types van ballen om het risico dat een traject me verrast zo klein mogelijk te houden.' Zowel bij je club als bij de nationale ploeg krijg je in de loop der jaren nieuwe verdedigers voor je. Is het niet lastig om je altijd weer te moeten aanpassen aan nieuwe ploegmaats? Neuer: 'Dat is een mooie uitdaging, zoals dit seizoen met de komst van Benjamin Pavard en Lucas Hernández naar Bayern. Met Beni communiceer ik in het Duits en het Engels. Lucas is erop gebrand om Duits te leren, maar hij heeft nog wat tijd nodig. Dat is een proces dat wat geduld vergt. We verfijnen onze automatismen op training en we moeten vaak sleutelwoorden uitwisselen die makkelijk te onthouden zijn. Dat marcheert redelijk goed.' Hoe ga je om met de steeds fellere concurrentie op jouw positie binnen de Mannschaft? Neuer: 'Die concurrentie is er altijd geweest, dat is niks nieuws. Toen ik bij de nationale ploeg kwam, was ik de doublure van René Adler. Die geraakte maandenlang geblesseerd en ik heb mijn kans gegrepen om titularis te zijn op het WK van 2010 in Zuid-Afrika. Sindsdien heb ik mijn status van nummer één altijd kunnen verdedigen. Doorheen de geschiedenis is Duitsland altijd een land geweest dat sterke doelmannen had met behoorlijk wat concurrentie. Net zoals dat geldt voor onze offensieve spelers...' Werk je tegenwoordig anders op strafschoppen dan in het begin van je carrière? Neuer: 'Ik werk daar al ruim tien jaar op, maar ook daar kunnen we dankzij de video's beter voorbereid zijn, meer weten over de strafschopnemers bij de tegenstander en nog verder in detail gaan.' Met jouw technische kwaliteiten had je ook veldspeler kunnen zijn. Wat was dan je favoriete positie geweest? Neuer: 'Ik had me wel op het middenveld zien spelen, voor de verdediging. Met mijn lengte ( 1,93 meter, nvdr) had ik ook een plek centraal in de verdediging kunnen claimen, of in de punt van de aanval, maar zeker niet op de flank.' Heb je nog een carrièreplan voor je je schoenen aan de wilgen hangt? Neuer: 'Mijn contract bij Bayern loopt tot in juni 2021. Tot dan wil ik het maximum geven om onze doelstellingen te bereiken en mijn palmares aan te vullen. Ik voel geen enkele druk wat mijn toekomst betreft. Ik ben zen. Ik wil gewoon zolang mogelijk op het hoogste niveau blijven spelen, zolang mijn lichaam het uithoudt dus. Als ik het gevoel heb dat ze me nog nodig hebben, ga ik door.'