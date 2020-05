Na wekenlange besprekingen breekt Bayern München de overeenkomst van doelman en aanvoerder Manuel Neuer (34) dan toch open.

Na eerder Thomas Müller (30, 2023) en Alphonso Davies (19, 2025) is 92-voudig Duits international Manuel Neuer de derde sterkhouder die zijn verbintenis bij de Rekordmeister tussentijds liet openbreken tot 2023. Ondanks de vermeende interesse van Chelsea besliste de goalie om zijn huidige contract, dat afliep in 2021, toch te verlengen.

Daarmee ziet het er sterk naar uit dat Neuer, die in juli 2011 voor 30 miljoen euro overkwam van Schalke 04, zijn actieve loopbaan zal beëindigen in Beieren. 'Ik voel me hier thuis. Bayern München is en blijft één van de toonaangevende Europese topclubs.'

De onderhandelingen verliepen alleszins niet voortvarend, omdat de Duitse sensatiepers lange tijd melding maakte van buitensporige (loon)eisen. Bovendien werd er ook bericht over zijn nieuwe liefdesrelatie, want Neuer zou sinds kort een affaire hebben met een 19-jarige handbalspeelster uit tweede afdeling.

Maar Hansi Flick, begin november vorig jaar aangesteld als T1, liet al snel uitschijnen dat hij Neuer, Müller en Lewandowski als leidersfiguren beschouwt. Niet alleen binnen de kleedkamer, maar ook op het veld moeten zij de steunpilaren zijn in de jacht op een historische dertigste Duitse titel.

Flick gaf ook al mee dat ook volgend seizoen zijn ervaren goalie de nummer één blijft onder de lat, ondanks de transfervrije aanwerving van Alexander Nübel (23, 2025, Schalke 04) komende zomer. Hij wordt dus in eerste instantie gezien als doublure, moet ervaring opdoen, om later Neuer op te volgen.

'Manuel is de beste doelman van de wereld, maar ook onze aanvoerder', reageerde bestuursvoorzitter Karl-Heinz Rummenigge bijzonder opgelucht na de contractverlenging.

Rummenigge werd daarin bijgetreden door technisch directeur en ex-speler Hasan Salihamidzic. 'Voor ons was het belangrijk voor een win-winsituatie te zorgen', aldus de Bosniër. 'Manuel staat symbool voor de continue successen van Bayern München, maar ook voor verantwoordelijkheid én wereldklasse.'

