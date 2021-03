Het wereldberoemde stadion Maracana in Rio de Janeiro krijgt een nieuwe naam. Het bestuur van de stad heeft besloten het om te dopen tot het stadion Edson Arantes do Nascimento - Rei Pelé, vernoemd naar de inmiddels 80-jarige oud-voetballer Pelé.

'Het is een waardig eerbetoon aan een man die over de hele wereld wordt erkend voor zijn nalatenschap voor het Braziliaanse voetbal en voor de bijbehorende diensten aan ons land', aldus de beleidsmakers. 'Rei' betekent 'koning' in het Portugees.

Pelé, wiens volledige naam Edson Arantes do Nascimento is, speelde vaak in Maracana. Hij maakte daar in 1969 het duizendste doelpunt uit zijn loopbaan, tijdens het duel tussen Santos en Vasco da Gama.

Maracana was een van de stadions tijdens de WK's van 1950 en 2014. Het werd ook gebruikt voor de opening van de Olympische Spelen in 2016. Het stadion droeg lange tijd de naam van Mario Filho, een journalist die in de jaren 1940 aandrong op de bouw ervan. Het merendeel van de Brazilianen gebruikt echter de benaming Maracana, die verwijst naar de wijk waarin het stadion ligt.

