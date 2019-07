De docufilm Maradona, vanaf deze week in de cinema, focust op de dolle Napoliperiode van het Argentijnse voetbalgenie. Sport/Voetbalmagazine sprak met Oscarwinnaar en regisseur Asif Kapadia. Bekijk hier alvast de trailer.

Het is dankzij zijn bekroonde documentaires over Ayrton Senna en Amy Winehouse dat Asif Kapadia (47) de medewerking van Diego Armando Maradona wist te verkrijgen voor deze nieuwe docufilm. Naast enkele gesprekken en interviews stond de Argentijn toe dat de Britse regisseur gebruik zou maken van uniek beeldmateriaal. Oude tapes die van de aardbol verdwenen leken te zijn en die in 2015 plots opdoken in een dorpje net buiten Napels. Het werk van twee Argentijnse cameramannen die Maradona volgden tijdens zijn beginjaren, van Argentinos Juniors en Boca Juniors, via FC Barcelona tot bij Napoli.

Overal cameramannen

De regisseur besefte meteen dat hij goud in handen kreeg: 'Voor mij zijn de wedstrijdbeelden het bijzonderst: in de Serie A van de jaren tachtig had je enkel een camera hoog in het stadion, een match op tv bestond eigenlijk uit één wide shot. Wij kregen plots beelden langs de zijlijn of achter de goal, waardoor je close-ups ziet van Maradona tijdens de wedstrijd. Dat lijkt nu de normaalste zaak van de wereld, maar destijds was dat ongezien. Die cameramannen mochten ook zowat overal mee: in de kleedkamer, in de auto als hij het stadion binnenrijdt, wanneer hij door de spelerstunnel loopt, tijdens zijn trainingen met zijn persoonlijke begeleider, bij hem thuis met het gezin... Uniek!'

De figuur Diego Maradona sprak Kapadia al sinds zijn studentenjaren aan. 'Maradona is het verhaal van een arme jongen die zich een weg naar de top vecht, uiteindelijk in een ruwe, woelige stad belandt en daar de ster van het volk wordt. Daar zit politiek, familiaal, relationeel en sportief drama in verwerkt. Een voetballer, ja, maar ook de wereld rond hem. In die zin is mijn film inderdaad een tijdsdocument. Vooral in Argentinië hangt er een emotionele component aan het tijdperk-Maradona. Hij was de laatste die hen een WK-triomf bezorgde. Lionel Messi, hoe groot ook, slaagde daar tot nog toe niet in. Argentijnen wenen elke keer ze die beelden van het WK '86 terugzien. Zo heftig is het.'

Lees het volledige interview met Asif Kapadia in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 31 juli.

Maradona loopt vanaf 31 juli in de Belgische bioscopen.