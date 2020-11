Diego Maradona moet in een ziekenhuis in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires met spoed een operatie ondergaan, na een hersenbloeding, zo bevestigt zijn arts dinsdag aan nieuwsagentschap AFP.

Maradona werd eerder op de dag overgebracht van het ziekenhuis in La Plata richting de Argentijnse hoofdstad. De voormalige voetballer werd opgenomen met bloedarmoede en lichte uitdrogingsverschijnselen, maar tijdens onderzoeken kwam een subduraal hematoom aan het licht, een bloeding tussen het harde hersenvlies en het spinnenwebvlies.

'Het is een routineoperatie', benadrukte zijn arts Leopoldo Luque. Eerder op dinsdag had hij echter gemeld dat Maradona's toestand niet verontrustend was. Hij haalde toen psychische klachten aan als reden voor de opname. 'Diego is helder, kalm en gaat akkoord met de operatie. Ik heb hem alles uitgelegd. Een maand geleden hadden we al zo'n hersenscan uitgevoerd. We besloten het nu opnieuw te doen en zo zagen we dat hij een bloeding heeft gehad', legde de arts uit aan de Argentijnse editie van Marca. Volgens de krant zou de operatie omstreeks middernacht (Belgische tijd) uitgevoerd worden.

Het is niet de eerste keer dat Maradona met spoed onder het mes moet. De Argentijn sukkelt al jaren met de gezondheid en gaf vorige week vrijdag al geen al te beste indruk, toen hij even aan de kant van het veld verscheen bij Gimnasia, het team uit La Plata waar hij trainer is, ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag. Voor het overige verschijnt Pluisje amper in het openbaar, omdat het gevaar op besmetting met het coronavirus in het door het longvirus zwaar getroffen Argentinië te groot is. Gezien zijn gezondheidstoestand is Maradona immers risicopatiënt.

Die isolatie zou hem psychisch bijzonder zwaar treffen. Maradona heeft dan ook een hele medische voorgeschiedenis en flirtte al meermaals met de dood. Twintig jaar geleden kreeg hij in Punta del Este een zware hartaanval na een overdosis en volgde er een lange ontwenningskuur in Cuba, destijds hem aangeraden door zijn goede vriend Fidel Castro. Vier jaar later woog Maradona echter al meer dan honderd kilogram en volgde een tweede hartaanval, deze keer in Buenos Aires. Opnieuw kwam hij er echter zonder al te veel kleerscheuren door. Een maagverkleining hielp hem nadien af te vallen.

Drie jaar later lag hij al opnieuw in het ziekenhuis, deze keer na een alcoholintoxicatie. De laatste jaren sukkelt hij vooral met de maag en beide knieën.

