Met Marco Giampaolo (51) krijgt AC Milan een trainer voor wie voetbal niet alleen een studievak is, maar ook mooi en naar voren gericht moet zijn.

Moe en opgebrand leek Gennaro Gattuso toen hij na het seizoen de handdoek gooide als trainer van Milan. De beoogde kwalificatie voor de Champions League had hij niet gehaald, waardoor Milan vele tientallen miljoenen misloopt. Of het met zijn vijfde plaats deelneemt aan de Europa League, beslist de UEFA binnenkort. Milan heeft al jaren problemen met de Financial Fair Play en weet begin juli wat het verdict is.

