In een interview met El País zegt de kapitein van Borussia Dortmund dat de spelers in de Bundesliga niet te klagen hebben.

De topper Borussia Dortmund-Schalke 04 moet Marco Reus nog missen door een blessure, maar daarna zal hij terug van de partij zijn. Zijn ploegmaats zitten al sinds vorige zondag afgesloten in een hotel, waar ze zich voorbereiden op de Kohlenpottderby.

De Spaanse krant El País mocht Reus interviewen, zij het per e-mail. De aanvoerder van Borussia Dortmund opent meteen met een statement: 'De liga en de clubs doen er alles aan om het systeem te redden. In nauwe samenspraak met de politiek hebben ze de manier gevonden om het voetbal weer te laten functioneren. Dus ik denk dat we nu niet moeten beginnen te klagen. Dat zou fout zijn. '

Dat daar een aantal regels bij horen, vindt Reus niet erg. 'De basisvoorwaarde is dat de ploegen zich een week voor een wedstrijd isoleren in een hotel. Het zou nogal pretentieus zijn om daar iets negatiefs over te zeggen. We willen terug voetballen en daarvoor moeten we het volgens de regels spelen. Het is eigenlijk heel eenvoudig.'

Reus is er duidelijk van overtuigd dat terug beginnen voetballen de enige juiste beslissing was. 'We hopen een industrie te kunnen redden die meer dan 50.000 mensen tewerkstelt.'

'Maar de kijkers thuis zullen heel goed beseffen dat we het coronavirus nog niet overwonnen hebben en dat we daarom nog verre van een normale toestand zitten', realiseert hij zich. 'We mogen nu niet nonchalant worden. We moeten doorgaan en blijven luisteren naar de adviezen van virologen en politici. Als we met het voetbal een beetje afleiding kunnen brengen in de huiskamers van de mensen, dan zal ik tevreden zijn.'

De liftknoppen bedienen

Volgens Reus komt het erop neer een switch in je hoofd te maken. 'Het is een mentale kwestie. Als je begrijpt dat het belangrijk is een aantal nieuwe regels te volgen, dan is het niet moeilijk. Men raadt ons bijvoorbeeld aan om de liftknoppen te bedienen met de elleboog. Dat is een beetje vreemd, maar oké... Als je weet dat daardoor de kans op besmetting kleiner wordt, dan volg je dat advies.'

De middenvelder is ook van mening dat iedereen het virus lange tijd onderschat heeft. 'Nu weten we dat we het serieus moeten nemen. Ik hoop ook dat we nooit nog spelers zullen zien die in de mixed zone met opzet hoesten in de richting van iemand anders (een verwijzing naar het 'grapje' van Diego Costa na de overwinning van Atlético op Liverpool, nvdr).'

Wat vindt hij ervan dat de Bundesliga door heel Europa bekeken wordt als een groot experiment? Reus: 'Het woord 'experiment' bevalt me niet. Spelers zijn geen ratten in een laboratorium waarop je proeven kan doen.'

'Maar we zijn wel de eersten in Europa die weer met profvoetbal beginnen', vervolgt hij. 'De hele wereld zal willen zien hoe dat in zijn werk gaat. Dat betekent dat wij een grote verantwoordelijkheid hebben. Elke speler moet een voorbeeld zijn. De druk is enorm. De herstart van de Bundesliga zal waarschijnlijk evenveel aandacht krijgen als de grote finales.'

