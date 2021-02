Borussia Mönchengladbach, vanavond gastheer voor Manchester City in de 1/8 finales van de CL, verliest komende zomer zijn 44-jarige succescoach.

In oktober vorig jaar kwam het adjectief 'respectloos!' uit de mond van zowel sportief directeur Max Eberl als middenvelder Florian Neuhaus. Er waren toen immers geruchten dat coach Marco Rose (44) op het einde van het seizoen Borussia Mönchengladbach zou verruilen voor Borussia Dortmund. Dat het voetbal een harde business is, weet Eberl nochtans. Want in maart 2019 maakte hij gebruik van een clausule (3 miljoen euro) om Rose weg te halen bij RB Salzburg. BVB geeft Eberl nu een koekje van eigen deeg, want het betaalde de opstapclausule van 5 miljoen euro. Al snel raakte bekend dat Rose bij Dortmund een contract tot 2024 tekende.

...

In oktober vorig jaar kwam het adjectief 'respectloos!' uit de mond van zowel sportief directeur Max Eberl als middenvelder Florian Neuhaus. Er waren toen immers geruchten dat coach Marco Rose (44) op het einde van het seizoen Borussia Mönchengladbach zou verruilen voor Borussia Dortmund. Dat het voetbal een harde business is, weet Eberl nochtans. Want in maart 2019 maakte hij gebruik van een clausule (3 miljoen euro) om Rose weg te halen bij RB Salzburg. BVB geeft Eberl nu een koekje van eigen deeg, want het betaalde de opstapclausule van 5 miljoen euro. Al snel raakte bekend dat Rose bij Dortmund een contract tot 2024 tekende. Sinds het vertrek van Lucien Favre en de aanstelling ad interim van jeugdtrainer Edin Terzic was duidelijk dat CEO Hans-Joachim Watzke volop bezig was met de komst van de succescoach. Rose past eigenlijk perfect bij Dortmund: hij staat voor een dynamische en aanvallende speelstijl en hij boetseert graag jonge talenten verder tot afgewerkte producten. 'Snel en actief combinatievoetbal, daar streef ik naar', herhaalt de oud-speler van VfB Leipzig, Hannover 96 en 1. FSV Mainz 05 zelf vaak. 'Ik wil de ballen hoog veroveren, zodat de weg naar het doel korter wordt.' Dat kan enkel met veel beweging en een groot loopvermogen. 'Mijn spelers mogen niet afwachten, maar moeten altijd handelen.' Om dat erin te slijpen, vertoeven de profs veel en lang op het trainingsveld. Want om samen de druk naar voor te zetten, is er behoefte aan automatismen en een goede onderlinge communicatie. Rose laat zijn spelers veel wedstrijden spelen, in kleine of iets grotere groepen, met veel over- en ondertalsituaties, om maximaal rendement te genereren. Een stijl die het bestuur en de fans van Dortmund doet terugdenken aan de periode tussen 2008 en 2015 onder Jürgen Klopp. Die aanpak zorgde toen voor één van de meest succesvolle jaren in de clubgeschiedenis. Rose kent de Liverpoolmanager goed, want Klopp was zijn laatste coach in Mainz. In 2010 stopte Rose als speler en stapte hij, net als zijn voorbeeld, in het trainersvak. Rose vertoont veel gelijkenissen met Klopp: gevoel voor humor, het vermogen om opzwepende toespraken te houden, empathisch vermogen en een voorliefde voor intensief en kansenrijk voetbal in plaats van risicoloos spel. Nadat hij aanvankelijk fungeerde als assistent onder Thomas Tuchel (Chelsea) bij 1. FSV Mainz, begon Rose in 2012 aan zijn eerste hoofdopdracht bij 1. FC Lokomotive Leipzig. Na één seizoen vertrok hij er, nadat hij het behoud veilig stelde in de Regionalliga Nordost, richting de U16 en U18-lichting van RB Salzburg. Met die laatste selectie volgde in 2017 winst van de UEFA Youth League. Als beloning mocht hij de eerste ploeg onder zijn hoede nemen, met als gevolg twee Oostenrijkse titels op rij. In 2018 haalde hij ook de halve finales van de Europa League, waarbij in de 1/8 finales Dortmund werd uitgeschakeld. In zijn laatste half jaar coachte Rose bij Salzburg ook topspits Erling Haaland. Met Gladbach eindigde hij in zijn debuutseizoen vierde, waardoor die Fohlen zich kwalificeerden voor de groepsfase van het kampioenenbal. In poule B eindigden ze na Real Madrid tweede, samen met Sjachtar Donetsk maar voor Inter. De kwalificaties voor de 1/8 finales was een mijlpaal in de clubgeschiedenis. Daar is de tegenstander Manchester City. Op 22 januari klopte Gladbach onder de hoede van Rose BVB met 4-2 in de competitie. Dat was wellicht het laatste zetje dat nodig was om zijn aanstelling te bespoedigen. Volgende week dinsdag staat al een nieuw treffen met zijn toekomstige club op het programma, wannaar Gladbach het in het eigen Borussia-Park opneemt tegen Dortmund. Heel Duitsland kijkt ongetwijfeld vol spanning mee.