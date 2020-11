Bij Borussia Mönchengladbach wordt de speelwijze van de 44-jarige coach tot in de puntjes uitgevoerd.

Als Borussia Mönchengladbach dit weekend wint van Schalke 04, dan zal het in de Bundesliga vijftien punten na negen speeldagen hebben. Niet indrukwekkend, vooral gezien de vierde plaats vorig seizoen. Maar het is vooral in de Champions League dat het team van coach Marco Rose opzien baart. In de dubbele confrontatie met het Oekraïense Sjachtar Donetsk was het bijzonder soeverein en waren de doelpunten van prachtige makelij. Nadat ze in eigen huis belachelijk werden gemaakt (0-6) volgde deze week de bevestiging met een 4-0-zege. De galavoorstelling werd mede mogelijk gemaakt door Nico Elvedi, Lars Stindl, Marcus Thuram en Breel Embolo (met een spectaculaire omhaal). Na vier speeldagen nemen de Duitsers met 8 op 12 de leiding in groep B, voor Real Madrid (7), Sjachtar Donetsk (4) en Inter (2). Bij een zege komende dinsdag tegen de ploeg van Romelu Lukaku en Radja Nainggolan is een plaats bij de laatste zestien een zekerheid.Ex-trainer Hans Meyer (78), al meer dan twintig jaar verbonden aan de club, zetelt sinds 2011 in het bestuur van Gladbach. 'Wat we tot nu toe in de Champions League presteerden, was sensationeel goed', zegt hij in de Frankfurter Allgemeine Zeitung. 'Onze sportief directeur Max Eberl bracht de juiste spelers samen; trainer Marco Rose kan terugvallen op ongelofelijk gehoorzame jongens, die met veel bewustzijn hun vak beoefenen en fysiek top zijn. Het doet me ook veel plezier om te zien hoe ze zijn voetbalfilosofie overtuigend in de praktijk brengen.'Gladbach speelt in een 4-2-3-1-veldbezetting, maar is net als Bayer Leverkusen een team dat leeft van zijn offensieve intenties. Sinds zijn aanstelling in mei 2019 zorgde Rose, die overkwam van het Oostenrijkse Red Bull Salzburg, er voor dat Alassane Pléa en Marcus Thuram een goed spitsenduo werden die het elke tegenstander moeilijk maken. Maar Gladbach is vooral een team dat constant in beweging is en daardoor moeilijk te verdedigen is. 'Die speelwijze ligt in de natuur van veel jonge coaches', oordeelt Meyer. 'Zij willen wisselen tussen een soort balbezitvoetbal en een vorm van agressieve pressing.'Meyer moet niet lang zoeken naar het geheim van dit succes, want Gladbach wordt door vele andere Duitse clubs vaak een voorbeeld genoemd van hoe je je als moderne voetbalclub moet ontwikkelen. 'Continuïteit', oppert hij. 'Toen ik in oktober 1999 hier begon als coach stonden we op de laatste plaats in de tweede Bundesliga. We waren ons zilveren bestek kwijt, want Patrick Andersson, Sebastian Deisler en Robert Enke waren verkocht. Nagenoeg failliet waren we, met een schuld van 1,25 miljoen euro, en Gladbach bleek de favoriete schietschijf van de gehele natie.''Maar toen hebben Siegfried Söllner en Rolf Königs op een prachtige wijze voor behoud gezorgd en ongelofelijk gewerkt aan de versterking van onze economische kracht. Ook Stephan Schippers was er toen al bij, als manager. Het nieuwe stadion kwam er, er was een goede economische basis en Max Eberl zorgde voor de juiste sportieve aanvulling.'