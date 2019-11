Marco van Basten gaat maandag in gesprek met de leiding van FOX Sports. Aanleiding is de nazigroet die de voormalige spits zaterdag deed rond het duel tussen Ajax en Heracles Almelo.

Van Basten zat in de studio om de wedstrijd te analyseren en zei na een interview met Frank Wormuth, de Duitse trainer van Heracles, plotseling 'Sieg Heil.'

Van Basten maakte snel excuses voor zijn ongepaste opmerking. 'Ik zei iets wat later door veel mensen is opgepikt', zei de voormalige bondscoach van Oranje. 'Het was niet de bedoeling mensen daarmee te shockeren, excuses hiervoor.'

Van Basten zegt sorry. pic.twitter.com/k4lYQZRrmL — Geert Jan Darwinkel (@Darch) November 23, 2019

De opmerking van Van Basten maakte veel los in binnen- en buitenland. Ook in Duitsland en Engeland kwam de nazigroet van Van Basten groot in het nieuws.

FOX Sport heeft al met de geboren Utrechter over de situatie gesproken. Maandag staat er weer een gesprek op de agenda. 'Er komt momenteel veel op hem en ons af en dat is volstrekt logisch', vertelt een woordvoerder van FOX Sports. 'We zullen hier maandag ongetwijfeld nog verder met elkaar over spreken, dus ook met Marco.'