Niet iedereen wordt in één zomer Europees kampioen, ploegmaat van Lionel Messi en kersvers echtgenoot. Marco Verratti beleefde het allemaal en kijkt ook al vooruit naar het komende WK.

Op zijn 28e geniet Marco Verratti volop van zijn nieuwe status van Europees kampioen. Hij is leidersfiguur bij de Squadra én vaste waarde bij een PSG waar deze zomer nog een paar toppers binnen dwarrelden: Lionel Messi en zijn maatje van bij de nationale ploeg, Gianluigi Donnarumma.De Parijse club is daarmee dé topfavoriet om dit seizoen de Champions League te winnen, maar Verratti had en heeft nog andere ambities. Voor hij kan denken aan het komende WK in Qatar trad hij in juli in het huwelijk met Jessica.Een bewogen jaar werd het voor de middenvelder die als enige Italiaanse EK-ganger nooit één wedstrijd in de Serie A speelde. Toen hij met tweedeklasser Pescara in 2012 de promotie van tweede naar eerste vierde, samen met Lorenzo Insigne en Ciro Immobile, nog altijd zijn kompanen bij de nationale ploeg, werd hij op zijn negentiende naar Parijs gehaald.Wat vond je emotioneel het belangrijkste moment: de komst van Messi bij PSG, het behalen van de Europese titel met Italië of het jawoord geven aan Jessica?Verratti: 'Je eigen leven komt toch op de eerste plaats. Het jawoord aan Jessica was wel het meest intense moment, maar ik vergeet de rest niet. Het was een heel speciale zomer.'De beste speler van het voorbije EK zit inmiddels ook bij PSG. Heb jij Donnarumma overgehaald?Verratti: 'Ik heb hem verteld over de ambities en de mogelijkheden hier. Hij is jong maar erg ambitieus. We hebben nu twee van de beste keepers ter wereld. Ik kende Navas niet, maar hij is een echte topper die ons een aantal keer als ploeg gered heeft. Het wordt voor de trainer een moeilijke keuze, maar ik denk dat ze allebei voldoende zullen aan bod komen dit seizoen.'Wie zich niet moet afvragen of hij titularis wordt, is Messi.Verratti: 'Hem hier bij ons in de ploeg hebben is ongelofelijk. Ik geloofde het niet tot ik hem bij ons zag. Hij is geen grote prater, maar hij heeft persoonlijkheid en die toont hij op het veld. Hij is niet alleen een leidersfiguur maar ook iemand die geliefd wordt door wie niet voor Barcelona of PSG supportert. Ik vind hem de beste voetballer ooit, technisch, altijd spelend voor de anderen. Ik verwacht niet dat hij het moeilijk zal hebben om een basisplaats af te dwingen.' (lacht)Messi zei: met Verratti voetballen is zoals met Xavi en Iniesta bij Barca. Een mooi compliment.Verratti: 'Dat doet me plezier. Ik moet er nu voor zorgen dat ik die drie fenomenen voorin in stelling krijg zodat ze kunnen uitblinken.'Bijna zat jij in 2017 al bij Messi bij Barcelona, maar je bleef.Verratti: 'Ik wilde weg omdat er een paar zaken waren die me stoorden. Die moesten uitgeklaard worden, maar toen dat gebeurd was, besloot ik te blijven zonder dat iemand me daartoe dwong of aandrong.'Met Messi erbij zijn jullie favoriet om de Champions League te winnen. Of niet?Verratti: 'We hebben net als bij de Italiaanse nationale ploeg een erg compleet team, maar je moet er met zijn allen ook echt in geloven. Niemand geeft je iets cadeau in het topvoetbal. We zijn één van de favorieten, net als Manchester City en Bayern. Deze club doet alles om te winnen. Zoals ze ook nu weer deze kern samengesteld hebben, met de komst van Hakimi, Messi en Donnarumma en het behoud van Mbappé, en met kampioenen als Ramos en Wijnaldum. Zo'n kans mogen we niet laten ontsnappen. Je voetbalt niet vaak in zo'n supersterk team.''Maar je moet wel opletten, ook voor pakweg Leipzig. Je hebt geen gemakkelijke matchen eenmaal je in de groepsfases van de CL zit. Maar ik heb het graag zo. Je moet de allerbesten bekampen om zelf de beste te worden.'Wanneer voelden jullie als Italiaanse spelers dat de Europese titel haalbaar was?Verratti: 'Wij hebben het vooraf nooit luidop gezegd, maar we wisten al snel dat we een goeie ploeg hadden, en dat het weinig uitmaakte of ik dan wel Locatelli zou spelen. We voelden dat we tegen iedereen het verschil konden maken als we als één team speelden.''Als alles goed zit, helpt het lot je ook dikwijls. Dat is belangrijk op moeilijke momenten, die zo in ons voordeel kantelden. Tegen Spanje verdienden we misschien niet te winnen, zij speelden een fantastische match, maar wij kraakten niet. We hielden stand en probeerden ons eigen spel te spelen. We hebben een compleet team, en de Europese titel was verdiend.'Jij speelde een hoofdrol, maar het scheelde niet veel of je had dit toernooi weer gemist, net als dat van 2016, toen je ook geblesseerd was. De eerste wedstrijden van het EK moest je nog aan de kant blijven vanwege je knieproblemen. Heb je nooit gepanikeerd?Verratti: 'Nee. De eerste wedstrijden toen ik niet kon spelen ging ik al helemaal in het spel op. En toen ik wel kon aantreden, gaf ik zo lang ik op het veld stond alles, maar rond de zeventigste minuut kreeg ik last in de knie.'Wat verwacht je van het WK in Qatar?Verratti: 'Zoals onze bondscoach zegt: niemand verbiedt ons erin te geloven. De WK-titel is een doel, maar dat halen we alleen als we dezelfde mentaliteit kunnen aanhouden en 100 procent geven, hetzij als titularis, hetzij als bankzitter. Tactisch voetballen we als een clubelftal. Een enorm voordeel tegenover de andere concurrenten.'Wie wint de Gouden Bal: Messi, Donnarumma of Jorginho?Verratti: 'Donnarumma is nog jong maar ik gun hem die prijs op een dag. Als je de prijs geeft aan wie Europees kampioen werd, komt hij Jorginho toe. Als je hem geeft aan de beste voetballer van het jaar tout court die in elke match miljoenen liefhebbers bekoort, moet Messi hem winnen zo lang hij voetbalt.'Alessandro Grandesso