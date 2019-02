Marco Verratti is onmisbaar voor PSG

Amper twee gele kaarten pakte de 29-voudig international nog maar in 2019, tegenover zes in de heenronde van de Ligue1. Zou het kunnen dat Marco Verratti dan toch kalmer en minder impulsief werd? Bij de laatste competitiewedstrijd tegenover Nîmes (3-0-zege) toonde de 1,65 meter grote pocketvoetballer zijn echte waarde voor het middenveld van PSG. Nog altijd blijft de agressief optredende Italiaan van goudwaarde als ballenrecuperator, maar tegenwoordig voegt Verratti er nog een dimensie aan toe: zijn zorgvuldige passing wordt door de journalist van L'Equipe omschreven als kaviaar voor de aanvallers, die er maximaal van kunnen profiteren.

Zijn ongelofelijke vista geldt als een geschenk voor zijn ploeggenoten. Tegen Nîmes waren het vooral Kylian Mbappé (7 assists) en Christopher Nkunku (14) die uitstekend op hun wenken werden bediend. Bij de 5-1-zege op Montpellier vormden dan weer Julian Draxler (23 passen) en Mbappé (7) de ideale aanspeelpunten voor de Italiaan. De 'kleine uil' speelt veelal vooruit, de afval in zijn spel door balverlies verdween. Zijn adductorenletsel behoort definitief tot het verleden, de enkelblessure die Verratti opliep bij de 9-0-monsterscore tegen Guingamp op 19 januari ook. 'Ik voel me weer goed', weet de speler die in 2012 voor 12 miljoen euro werd overgenomen van Pescara.

Gestegen marktwaarde

Het enige euvel blijft dat hij, in tegenstelling tot de Uruguayaanse nieuwkomer Leandro Paredes, nog te weinig op doel trapt. Maar Verratti is als controlerende middenvelder onmisbaar voor PSG. Binnen de club zijn velen er van overtuigd dat zijn marktwaarde ondertussen al steeg naar meer dan 100 miljoen euro. In de zomer van 2017 werd blijkbaar een bod van die grootte-orde nog uitgebracht door Barcelona, maar geweigerd door voorzitter Nasser al-Khelaïfi.

Vandaag lijkt de middenvelder het goed naar zijn zin te hebben in de lichtstad. Hij wil niet langer weg. Meer zelfs, Verratti overweegt om in te gaan op het voorstel van de clubleiding om zijn bestaande overeenkomst, die afloopt in 2021, tussentijds open te breken. 'We hebben nog wat tijd', oppert de Italiaan. Verratti wil graag eens de kwartfinales van de CL bereiken. Maar daarvoor moet PSG op woensdag 6 maart in het eigen Parc des Princes tegen Manchester United zijn 2-0-voorsprong succesvol verdedigen.