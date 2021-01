Marcus Rashford vertelde zaterdag na het 0-0 gelijkspel van zijn team Manchester United tegen Arsenal, dat hij racistische berichten kreeg die 'de mensheid en de sociale media van hun slechtste kant laten zien'.

De 22-jarige Engelse international, die 'Member of the British Empire' (MBE) werd voor zijn strijd tegen honger en kinderarmoede, kreeg de berichten via Instagram.

'Ik ben zwart en ik ben daar fier op', verklaarde Rashford op Twitter. 'Niemand en geen enkele commentaar gaat daar iets aan veranderen. Sorry als je zoekt naar een sterke reactie, je gaat deze niet krijgen via deze weg.'

Rashford voegde eraan toe dat hij de berichten niet wil delen, om zijn jonge volgers niet te shockeren. 'Ik vind het niet verantwoordelijk om screenshots te delen. Zoals je kan inbeelden, is er bovendien ook niets origineel aan de berichten. Er zijn prachtige kinderen met allerlei achtergronden die me volgen, die hoeven dit niet te lezen. Deze kinderen moeten net geprezen worden.'

'Verwerpelijk'

Rashford kreeg steun van Prins William, tweede in lijn om de koningin op te volgen en voorzitter van de Engelse voetbalbond. 'Racisme op het veld, in de tribunes of op sociale media is verwerpelijk en moet nu stoppen', aldus Prins William op de Twitter. 'Diegenen die dergelijke haat verspreiden, zullen ook verantwoordelijk worden gehouden voor hun acties.'

Meerdere zwarte spelers waren de afgelopen week slachtoffer van racistische berichten. Onder anderen Anthony Martial en Axel Tuanzebe kregen berichten na het 2-1 verlies op woensdag tegen Sheffield United. Chelsea meldde dat het was gedegouteerd door berichten die gericht waren op Engelands verdediger Reece James. Een 49-jarige man werd zaterdag gearresteerd door de West Midlands Politie, na racistische berichten aan West Bromwich Albion middenvelder Romaine Sawyers.

