Met de lancering van een nieuwe campagne laat de 23-jarige spits van Manchester United zich weer in positieve zin opmerken.

Nadat hij eerder geld inzamelde voor gratis schoolmaaltijden voor kansarme kinderen in Groot-Brittannië, steelt Marcus Rashford nu de harten met een nieuwe campagne.Hij groeide op in een gezin met een alleenstaande moeder die hard moest werken om de eindjes aan elkaar te knopen. Een verhaaltje lezen voor het slapen gaan? Daar had mama Melanie geen tijd voor. 'Ik wist niet dat het normaal was dat aan kinderen een verhaaltje werd voorgelezen voor ze naar bed gingen', getuigt Rashford deze week in The Sun. 'Het was iets dat ik alleen maar van films kende.'Pas vanaf zijn zeventiende begon de jonge spits het plezier van een goed boek te ontdekken. Rashford: 'Ik wou dat ik de kans had gekregen om al op jongere leeftijd te beginnen lezen, maar boeken konden we ons gewoonweg niet veroorloven. Het belangrijkste was dat er eten op tafel kwam.''Er waren tijden dat het escapisme van lezen me echt wel had kunnen helpen', vertelt de spits aan The Sun. 'Ik wil dat alle kinderen die ontsnappingsmogelijkheid hebben, niet alleen diegenen die het zich kunnen veroorloven.'Daarom richt de 23-jarige speler de Marcus Rashford Book Club op. 'Had ik meer boeken gelezen wanneer ik jonger was, dan zou ik sneller opgegroeid zijn', is Rashford overtuigd. 'Boeken kunnen kinderen helpen om te worden wat ze willen worden. Als ik later kinderen heb, zal lezen een prioriteit zijn.'Hij vindt bovendien dat jongeren tegenwoordig te veel tijd doorbrengen op hun smartphone en te veel met sociale media bezig zijn. 'Soms vind ik het belangrijk om gewoon mijn telefoon af te zetten en wat ik "die wereld" noem even achter me te laten.'Wat houdt de Marcus Rashford Book Club nu precies in? Rashford gaat boeken aanprijzen waarvan hij denkt dat ze jonge mensen zullen aanspreken. Hij gaat er ook voor zorgen dat kinderen met alle mogelijke achtergronden erin vertegenwoordigd zijn. De spits gaat ook samenwerken met liefdadigheidsorganisaties om gratis boeken weg te geven. 'Er zijn meer dan 380.000 kinderen in Groot-Brittannië die nog nooit een boek in hun bezit gehad hebben, vooral kinderen in kwetsbare omgevingen. Daar moet verandering in komen.' 'Mijn boeken zijn er voor elk kind, en al moet ik ze zelf leveren, ze zullen ze krijgen', klinkt hij vastberaden in The Sun. Bovendien werkt Rashford aan een eigen non-fictieboek, samen met journalist Carl Anka en psycholoog Katie Warriner. 'You Are a Champion: Unlock Your Potential, Find Your Voice and Be the Best You Can Be' zal in mei 2021 verschijnen.