De jonge Engelsman werd op enkele jaren tijd dé grote man bij Manchester United. Maar niet enkel op het veld is hij van groot belang, ook in de Engelse maatschappij laat hij steeds meer van zich horen.

De Mancunians kennen een erg moeilijke seizoensstart. Na de zesde speeldag en de 0-1-nederlaag tegen Arsenal van zondag, staat Manchester United pas 15e met 7 op 21. Dat is niet genoeg voor de mannen van Ole Gunnar Solskjaer, die een plaats aan de top van het klassement ambiëren. De slechte resultaten zijn echter niet te wijten aan Marcus Rashford. Het 23-jarig jeugdproduct is aardig bezig met 2 goals en evenveel assists dit seizoen. Vooral in de Champions League is de jonge Engelsman in topvorm. Nadat hij op de eerste speeldag in de laatste minuten nog voor de winning goal zorgde in en tegen PSG, scoorde de nummer 10 van de Reds een week later een hattrick tegen RB Leipzig. En dat ook nog eens als invaller in de 63e minuut. Daarmee is hij nog maar de vijfde speler die dat weet te doen als invaller op het Kampioenenbal en de eerste speler van United sinds Solskjaer in 1999. Na zijn uitzonderlijke wedstrijd strooiden clublegendes Paul Scholes en Rio Ferdinand met lof. De Engelse verdediger vertelde bij BT Sport dat zijn wedstrijd gewoon 'sensationeel' was. 'Hij komt erg gemotiveerd van de bank en het leek wel alsof hij in een speeltuin staat en alle kinderen intimiteerde. Sinds enkele dagen staat Rashford op alle voorpagina's om positieve redenen en morgen is dat gewoon weer het geval.'Eigenlijk staat de jonge Engelse spits op alle voorpagina's om een heel andere reden dan zijn sterk seizoensbegin. Deze zomer kwam Rashford namelijk op voor de Engelse kinderen die geen gratis maaltijden meer kregen op school. Daarom diende hij op 15 oktober een petitie in bij het Brits parlement om hen terug eten te kunnen bezorgen. Tijdens de eerste lockdown kregen de kinderen namelijk al gratis eten op school en thuis en Rashford wou dat dat ook zo bleef tijdens de zomervakantie, wat aanvankelijk niet de bedoeling was. De Britse regering kwam door het optreden van de Engelse spits terug op zijn beslissing en ging gewoon verder met de voedselbedeling en maakte er zelfs 120 miljoen pond voor vrij. 'Dit is mijn verhaal, en ook dat van vele anderen in Engeland: mijn moeder werkte voortdurend en kreeg slechts een minimumsalaris om ons te kunnen voorzien van een goede maaltijd iedere dag. Maar het was niet voldoende. Het systeem was niet gemaakt voor gezinnen als de onze, hoe hard mijn moeder ook werkte', vertelde Rashford aan The Guardian. Door de inspanningen van Rashford konden uiteindelijk miljoenen kinderen gratis maaltijden blijven krijgen tot aan de Paasvakantie volgend jaar. Ondertussen werd de petitie zelfs al een miljoen keer ondertekend en zorgde Rashford voor een grote solidaire beweging op de sociale media, waarbij pubs, restaurants, cafés en supermarkten maaltijden aanboden aan de minder bedeelden. Iedereen die een maaltijd schenkt, komt ook op de twitterpagina van Rashford te staan. Zo werd zijn persoonlijke account al snel een forum voor zijn sociale beweging. De topschutter in de Champions League kreeg ook nog eens een mooie onderscheiding voor zijn inzet: Rashford werd ingeleid bij de Orde van het Britse Rijk door koningin Elizabeth II. De jonge Engelsman, geboren in Wyhenshawe, lanceerde vorig jaar ook al de campagne In the Box, met als doel essentiële zaken aan de daklozen te brengen tijdens de kerstperiode. Rashford is dus zeker meer dan enkel een goeie voetballer, dat mag duidelijk zijn.Leandro Thibaut