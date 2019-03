Mario Balotelli herboren bij Marseille

Nul doelpunten en één assist. Dat was de trieste balans van Mario Balotelli (28) in de eerste seizoenshelft bij OGC Nice. Met Patrick Vieira, sinds afgelopen zomer coach bij Le Gym, zat er meteen een kink in de kabel. Hoe dat kwam? Niemand die het weet. Vieira: 'Ik had misschien iets anders moeten doen, maar ik denk dat ik alles geprobeerd heb en hij ook.'

Julien Fournier, oud-sportief directeur van de club, verklaarde vorige week in L'Equipe: 'Ik had het er in het begin van het seizoen nog over met Dante Bonfim ( oud-Charleroi- en Standardverdediger, nvdr) en hij zei me: 'Mario is er met zijn gedachten niet meer bij.' Het is een jongen die leeft van de verandering.'

Een speler die anoniem wilde blijven, ging in dezelfde krant een stapje verder: 'Mario geeft altijd alles in het begin, en daarna verslapt hij. Bij ons speelde hij niet alleen dit seizoen non-matchen.' Ook verdediger Malang Sarr nam geen blad voor de mond toen Nice onlangs op bezoek ging bij Marseille (en verloor met 1-0, doelpunt van - jawel - Super Mario): 'Als een speler zoals hij zich afzijdig houdt en beslist om geen deel meer uit te maken van het project en van de visie van de club en de ploeg, dan is dat gênant. We hebben sinds zijn vertrek geen contact meer, maar hij weet heel goed dat hij zich op een andere manier had kunnen gedragen.'

Isolement, geen doelpunten, slenteren op het veld, ... De desinteresse van Balotelli was compleet bij Nice, maar sinds hij midden januari naar de buren van Marseille verhuisde, rijgt hij de goals aan elkaar. Ook daar vertoont hij geen groot spelvolume en levert hij niet al te veel defensieve inspanningen, maar het verschil is: hij scoort. 'Mijn contract loopt af op het einde van het seizoen, daarna gaan we praten', aldus de grillige Italiaanse spits. 'Ik heb wel al tegen mijn makelaar ( Mino Raiola, nvdr) gezegd dat ik hier goed zit. Ik heb zin om te blijven.' De vraag is alleen: hoe lang duurt de goesting deze keer?