Mario Götze (29) was de man die in 2014 de goal maakte die Duitsland wereldkampioen maakte. Na een moeilijke periode verdween hij uit beeld, maar de aanvaller is nu helemaal terug. En wel bij PSV. 'Met de wetenschap van vandaag zou ik misschien wat andere beslissingen hebben genomen.'

Mario Götze maakt dit seizoen indruk bij PSV. De 29-jarige Duitser is topfit, geniet van zijn positie achter de spits en is een van de leiders in het team van trainer Roger Schmidt. Götze voelt zich zó goed in Eindhoven dat hij zijn contract met twee jaar verlengde. Je zit zichtbaar goed in je vel. Wat is de grootste verandering met vorig seizoen? Mario Götze: 'Ik zie heel duidelijk ontwikkeling in het proces met onze groep. We spelen volwassener, waardoor we topwedstrijden gemakkelijker kunnen winnen. Dat hebben we bijvoorbeeld tegen AZ al laten zien. Dat is anders vergeleken met vorig seizoen.' PSV stuntte een goed jaar geleden met jouw komst en nu verleng je zelfs met twee jaar. Waarom? Götze: 'Daar zijn meerdere redenen voor. Hoe ik me voel is belangrijk voor me, net als mijn prestaties op het veld. En mijn prestaties vertellen me dat ik het momenteel heel goed heb bij PSV. Daarnaast is het ook belangrijk wat de club en de trainer van me vinden. Dat totale pakket is goed, dan voelt deze verlenging als het juiste om te doen voor me. Ik had nog een contract voor dit seizoen, dan komen er vanzelf vragen. Wat gaat er gebeuren? Hoe verloopt de ontwikkeling van het team? Hoe voetballen we? Ik vind het er allemaal goed uitzien.' Je hebt in de Europese top gespeeld, grote prijzen gewonnen, maar wat drijft jou bij PSV? Götze: 'Mijn persoonlijke ontwikkeling is heel belangrijk voor me. Als ik zie wat ik de afgelopen jaren heb ervaren om tot het punt te komen waar ik nu ben, dan voelt het goed wat ik nu bij PSV doe. Daarnaast is voetballen gelimiteerd, ik kan het niet oneindig blijven doen. Ik heb als voetballer maar vijftien tot twintig jaar op het hoogste niveau, daarna is het afgelopen. Dat pusht me om goede beslissingen te nemen en op een zo goed mogelijke manier te werken om het maximale uit mijn carrière te kunnen halen. Dat houdt me hongerig. En ik hou van voetballen, dat is de belangrijkste bron die me drijft.' Je bent gelukkig, dat is belangrijk voor je. Zou je met wat je nu weet destijds ook de stap naar Bayern München en die terug naar Dortmund hebben gezet? Götze: 'Als ik terugblik op mijn carrière, zou ik met de wetenschap van vandaag wat andere beslissingen hebben genomen. Maar dat weet je altijd pas achteraf. Het is duidelijk dat de besluiten die ik nam als 21-jarige anders zijn dan die nu van een 29-jarige. Ik heb niet voor niets al die positieve en negatieve ervaringen verzameld. Voor ieder mens geldt dat als hij terugblikt, hij op sommige momenten een andere afslag zou hebben genomen. Ik ben uiteindelijk blij dat het zo is gelopen, anders had ik sommige dingen niet beleefd en daar geen lessen van geleerd. Maar ik ben geen type dat te lang naar het verleden kijkt. Je moet ervan leren en in de toekomst de juiste beslissingen nemen voor jezelf en je familie.' Kunnen we zeggen dat je bij PSV als voetballer bent opgebloeid? Götze: 'Als je het vergelijkt met mijn laatste periode bij Dortmund, waarin ik niet veel heb gespeeld, dan klopt dat. Maar als je het vergelijkt met mijn tijd in München, dan ligt het weer anders. Je moet altijd kijken naar waar iemand vandaan komt. Dan kan ik zeggen dat ik me nu weer goed voel, fit ben, impact heb op het spel, en het team met goals en assists kan helpen. Ik vind dat we goed voetballen in balbezit, met een hoge intensiteit. Dat geeft mij plezier, we zijn er succesvol mee, dus voelt het goed.' Betekent een contract tot 2024 ook dat er geen nieuwe uitdaging meer komt? Götze: 'Als het afloopt ben ik 32, ik hoop dat ik dan nog door kan voetballen. In voetbal gaat alles snel en kan er zoveel gebeuren. Kijk naar wat corona heeft gedaan. Ik verheug me nu op mijn tijd bij PSV en dit seizoen, en dan zien we wel hoe de dingen gaan lopen. Maar op mijn 32e wil ik zeker nog niet stoppen.' Bevalt de rust in Eindhoven je? Götze: 'Het is anders dan in Duitsland. ( lacht) Minder foto's, handtekeningen, fans en media. Corona maakt het moeilijk te vergelijken, maar het is zeker niet zoals het was in München of Dortmund. Of de rust me helpt om me beter te focussen? Dat valt mee, omdat ik de laatste tien jaar aan de aandacht gewend was. Ik vond het ook niet erg als kinderen aan het voetballen waren en ze een foto of een handtekening wilden. Het werd ook al anders toen ik voor de tweede keer naar Dortmund ging. De aandacht is geen reden voor me geweest om te vertrekken uit Duitsland. Ik speelde toen niet veel en er waren veel veranderingen met trainers; het waren andere factoren die niet zo goed voor me waren in die fase van mijn carrière.' Heb jij nog iets te bewijzen? Götze: 'Ja, zo voelt het wel. Niet voor anderen, maar voor mezelf. Ik moet de juiste keuzes maken om niet stil te staan als voetballer en als mens. Ik ben geïnteresseerd in nieuwe filosofieën, nieuwe trainers en nieuwe mensen. Tegelijkertijd wil ik succesvol zijn, impact op het team hebben en goed voetbal spelen.' Je vindt dat jullie goed voetballen, maar onlangs zei je wel dat het lastig wordt het hoge niveau tien maanden vast te houden. Waarom is dat moeilijk? Götze: 'Ik weet dat dit is waarnaar we streven en wat we moeten doen. Maar als het zo gemakkelijk zou zijn, dan zou iederéén het kunnen. ( lacht) Mijn ervaring bij Borussia Dortmund en Bayern München leert me dat je een kwalitatief brede selectie moet hebben. Er zullen hobbels komen, we krijgen te maken met blessures en spelers gaan bijvoorbeeld naar hun nationale ploeg, terwijl de prestaties wel steeds top moeten blijven. Iedereen moet dan hongerig blijven en er een heel seizoen staan, niet voor vier weken. Tien maanden spot on zijn is moeilijk.' Het zal nodig zijn om de titel te pakken. Götze: 'Klopt.' Wat is jouw rol daarin? Götze: 'Ik ben wel wat meer een leider dan afgelopen seizoen. Dat heeft met een aantal dingen te maken. Vorig jaar kwam ik heel laat bij PSV en was ik meer met mezelf bezig. Ik moest wennen aan het team en mijn nieuwe omgeving. De spelers moesten wennen aan de nieuwe filosofie, dat heeft tijd nodig en die had ik óók nodig. Nu ken ik iedereen, heb ik een andere positie op het veld en we hebben nieuwe spelers. Een aantal van hen, zoals bijvoorbeeld André Ramalho, Marco van Ginkel en Davy Pröpper, weten wat er wordt gevraagd. De constellatie van het team is nu goed en de ambitie in de groep is anders dan vorig seizoen.' Volgens de trainer is de spirit in en de attitude van het team nu beter. Dat zegt ook iets over vorig seizoen. Götze: 'Ja, maar we kunnen niet vergeten dat het door corona en de covidmaatregelen gewoon een erg moeilijk jaar was. Niet alleen op het veld, maar ook sociaal erbuiten. Jullie weten dat ook. Dat moet je allemaal in overweging nemen om te begrijpen dat externe factoren soms impact hebben op de sportieve prestaties. Maar het heeft zeker twee kanten, de spirit in het team is inderdaad beter nu.' Jullie misten nipt Champions Leaguevoetbal. Wat als dat weer gebeurt? Götze: 'Dat zijn dan te veel jaren. ( lacht) Maar we moeten eerst dit seizoen spelen, dat is een grotere uitdaging en daar heb ik invloed op. We hebben een goede kwalificatiereeks gespeeld en waren in iedere wedstrijd beter dan onze tegenstander. Daarom was de teleurstelling nog groter toen we uitgeschakeld werden. De Champions League is belangrijk voor me, dat is duidelijk. Maar dat we toch de groepsfase van de Europa League spelen tegen heel mooie clubs, dat we dit seizoen goed voetballen en veel plezier hebben met een goede groep spelers, zijn belangrijke factoren geweest in mijn contractverlenging.' Jullie wonnen de Johan Cruijff Schaal door met 4-0 te winnen bij Ajax. Volgens je trainer was dit geen signaal richting de concurrentie. Hoe kijk jij daarnaar? Götze: 'Het gat van zestien punten met hen was zeker te groot. Maar hun trainer zit er nu voor het vierde seizoen, zij hebben al een team gebouwd. Daar zijn wij mee bezig, maar het kost tijd de filosofie van de trainer te implementeren en de structuur van het elftal te veranderen. Ajax heeft een goed elftal, dat zag ik ook in de wedstrijd die we wonnen, en ze hebben een brede selectie. Het zal heel zwaar, maar ook zeer interessant worden.' Vorig seizoen speelde PSV met twee 'halve 10'en' nu ben jij de enige achter de spits. Beter? Götze: 'Ja, voor mij zeker, ik vind het fijner om meer centraal te voetballen en als we de bal hebben terug te zakken naar het middenveld om daar te helpen met de opbouw. Maar ook om de spits voorin te helpen. Die rol past meer bij mijn stijl, ik kan meer in mijn kracht spelen.' Je hebt lang in de Bundesliga gespeeld. Hoe verhoudt dit PSV zich tot de clubs in die competitie? Götze: 'Dat is moeilijk te beoordelen. Maar op basis van de huidige situatie, het goede voetbal dat we hebben gespeeld en de prestaties in de kwalificatieduels voor de Champions League, denk ik dat we in de top zes zouden eindigen. Dat is absoluut mogelijk, ook omdat je ons kunt afzetten tegen grote clubs als Benfica en Galatasaray.' Dus de mensen die zeggen: 'Götze doet het goed, maar slechts in de Eredivisie', maken een verkeerde inschatting? Götze: 'Het is maar hoe je ernaar kijkt. Als je puur de competities vergelijkt, dan klopt het. Maar als je beseft dat hier de bovenste vier ook altijd internationaal spelen en Ajax bijvoorbeeld recent ver kwam in de Champions League, dan kun je het redelijk goed indelen. Je moet de Champions League- en de Europa Leagueprestaties meenemen als je de sterkte van sommige Eredivisieclubs goed wilt beoordelen.'