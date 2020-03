Elke zaterdag berichten we in 'de tuin van Eden' over de belevenissen van Hazard bij Real Madrid. Deze week: niet alleen onze landgenoot betaalt de prijs voor een horrorseizoen.

Afgelopen zomer gaven de clubs uit La Liga 1,5 miljard euro uit aan transfers. Zestig procent van die uitgaven gebeurden bij drie clubs: FC Barcelona, Real Madrid en Atlético Madrid.

Dé duurste transfer was die van João Félix, voor wie Atlético Madrid 127 miljoen euro betaalde. Het twintigjarige Portugese wonderkind kon die transfersom dit seizoen nog niet rechtvaardigen. Hij startte veelbelovend, maar was daarna een paar keer geblesseerd en haalde niet meer zijn niveau. Drie goals en één assist in 19 matchen, het is te weinig.

Antoine Griezmann, de op één na duurste met 120 miljoen euro, deed het statistisch gezien beter bij FC Barcelona, maar hij laat er geen onuitwisbare indruk. Hij heeft er in ieder geval nog niet de status die hij bij Atlético Madrid verwierf.

En de derde in de rij, onze landgenoot Eden Hazard, met een prijskaartje van 100 miljoen euro, beleeft een horrorjaar bij Real Madrid. De man die tijdens een seizoen nooit meer dan vijf wedstrijden miste door blessures, staat nu al meer dan twintig matchen aan de kant. And counting...

Marktwaarde gedaald

Hazard werd afgelopen donderdag met succes geopereerd aan de rechterenkel in Dallas, maar wat de duur van zijn revalidatie betreft, is het koffiedik kijken.

Intussen heeft de website Transfermarkt nieuwe marktwaarden bekendgemaakt van de spelers van La Liga. Hazard is daar de grootste verliezer: hij moet 20 miljoen euro inleveren en is nog 'maar' 100 miljoen euro waard.

De enige spelers uit de Spaanse eerste klasse die meer waard zijn dan de Belg, zijn Lionel Messi (140 miljoen), Antoine Griezmann (120 miljoen) en Jan Oblak (100 miljoen). João Félix is weggezakt van 100 naar 90 miljoen euro.

Grootste winnaar is winger Ferrán Torres. De marktwaarde van de twintigjarige Valenciaspeler steeg naar 50 miljoen euro.

(Steve Van Herpe)

Eden Hazard © EFE

