Marouane Fellaini trapt Manchester United in blessuretijd naar achtste finales

Real geraakte in de eerste helft niet voorbij de Romeinen, die zelfs de betere waren. Cengiz Ünder miste vlak voor de pauze onbegrijpelijk en trapte over een leeg doel, ook Courtois toonde zich enkele keren attent. Kort na de rust hielp verdediger Federico Fazio Real een handje. Hij kopte de bal zomaar in de voeten van Gareth Bale (47.), die het geschenk niet liet liggen en de 0-1 binnentrapte. Lucas Vazquez (59.) breidde nog uit tot 0-2. Na het verlies van CSKA Moskou tegen Viktoria Pilzen eerder op de avond waren zowel Real als AS Roma al zeker van de achtste finales.

In Manchester United tegen Young Boys kreeg basisspeler Marouane Fellaini net voor het uur een reuzekans, maar hij trapte over. Romelu Lukaku viel in na 64 minuten, en verlengde kort voor affluiten een voorzet tot bij Fellaini (90+1.). Die werkte in extremis de 1-0 tegen de netten. In de andere wedstrijd in groep H won Juventus met 1-0 van Valencia na een doelpunt van Mario Mandzukic (59.). Michy Batshuayi kreeg een invalbeurt van 23 minuten, maar kon niets aan de score veranderen. Juventus en Manchester United zijn met respectievelijk twaalf en tien punten zeker van een plaats bij de laatste zestien.

Bij Lyon startte Jason Denayer in de basis, Vincent Kompany zat op de bank bij tegenstander Manchester City. Maxwel Cornet (55.) bracht Lyon verrassend op voorsprong, maar Aymeric Laporte (62.) maakte al snel gelijk. Cornet (81.) deed de Fransen een tweede keer dromen van de zege, maar Sergio Agüero (83.) kwam ook nu met de snelle gelijkmaker. In de andere wedstrijd in groep F ging Shakthar Donetsk met 2-3 winnen bij Hoffenheim. City is met tien punten zeker van de achtste finales, Lyon kan met zijn zeven punten nog worden bijgebeend door Shakthar, dat vijf punten heeft.

Bij Benfica zat doelman Mile Svilar op de bank op bezoek bij Bayern München, en daar zal hij misschien niet eens rouwig om zijn geweest. De Duitsers haalden het met 5-1. Arjen Robben (13, 30.) maakte de eerste twee doelpunten, Robert Lewandowski (36.) breidde snel uit tot 3-0. Gedson Fernandes (46.) maakte meteen na de rust een eerredder, maar opnieuw Lewandowski (51.) en later Franck Ribery (76.) bleven het gaspedeaal gewoon induwen. Bayern is met dertien punten zeker van de achtste finales, net als Ajax (elf punten), dat eerder op de avond 0-2 won bij AEK Athene.