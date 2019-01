Marseille gunt Balotelli herkansing (aan een fameus salaris)

Een wispelturig karakter, de oud-speler van Inter, Manchester City, AC Milan en Liverpool. Want de 36-voudig international, in de periode tussen 2010 en nu goed voor veertien treffers bij de Squadra, viel in het verleden niet enkel op door zijn doelpunten. Mario Balotelli bleek voer voor smeuïge verhalen over vreemde haarkapsels, zijn extravagante karakter, het afsteken van vuurwerk in zijn eigen huis met een brand tot gevolg of het uit verveling gooien van dartspijltjes naar jeugdspelers van de Citizens.

Onder invloed van de Zwitser Lucien Favre - die hem vaderlijk opving en uitpakte met een heel offensieve veldbezetting - leek het voormalige enfant terrible zich bij OGC Nice te hebben herpakt. Er werd zelfs gewag gemaakt van een voorbeeldfunctie.

Hij werd twee keer na elkaar clubtopschutter (15 goals in 23 duels, gevolgd door 18 doelpunten in 28 partijen), was ook in Europees verband belangrijk met goals en assists en zelfs serieuze onderwerpen als racisme kon Super Mario tot vorige zomer worden voorgelegd.

Balotelli, geboren in Palermo als kind van Ghanese immigranten, leek tijdig wakker geschud te zijn. Maar de komst van Patrick Vieira als trainer kwam bijzonder ongelegen, ook omdat de spits ervan uitging dat hij transfervrij was. Dat bleek echter pas voorzien voor komende zomer; zijn contract liep tot 2019. Daarmee was alle motivatie weg. In deze jaargang kwam hij in geen van zijn tien competitieduels tot scoren, sinds 4 december was Balo uit de spelersgroep gezet.

Zijn contract werd ontbonden, maar Ol. Marseille geeft de spits een herkansing. De verbintenis tot het einde van het seizoen, aan een fameus salaris van 4 miljoen euro bruto zonder bonussen en met behoorlijk wat extra voorwaarden, moeten de poulain van makelaar Mino Raiola proberen vooruitbranden.

Het team van Rudi Garcia aasde eigenlijk al ruim een jaar op zijn handtekening. Via individuele sessies willen ze Balo de komende weken gebruiken als joker, want voorzitter Jacques-Henri Eyraud eist een Europees ticket voor de Zuid-Franse topclub.