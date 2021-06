Axel Witsel wordt 'betrokken' bij de wedstrijd van donderdag in Kopenhagen tegen Denemarken. Dat bevestigde bondscoach Roberto Martinez zondag op een persmoment in het nationale oefencentrum in Tubeke. Jan Vertonghen is dan weer onzeker voor de trip naar Denemarken. De verdediger van Benfica is geraakt aan de enkel.

Axel Witsel liep in januari bij zijn club Borussia Dortmund een scheur in de achillespees op en revalideert sindsdien. De voorbije weken klonk het in het Belgische kamp dat de ervaren middenvelder werd klaargestoomd voor de derde groepsmatch tegen Finland, om daarmee ritme op te doen voor de knock-outfase van het toernooi. Maar mogelijk maakt Witsel dus al eerder zijn rentree. 'Axel heeft net als Kevin De Bruyne de voorbije dagen veel stappen vooruit gezet. Dat doet me deugd. Hij heeft in zijn revalidatieproces een grote voorsprong. Hij zal betrokken worden in de wedstrijd tegen Denemarken', zei Martinez, die niet aangaf welke rol hij precies ziet in Kopenhagen voor de Luikenaar.

Witsel reisde, net als De Bruyne, niet mee naar Rusland, waar de Belgen zaterdag hun eerste EK-wedstrijd vlot wonnen met 3-0. 'Kevin traint morgen met de groep mee. We zullen bekijken hoe dat verloopt om knopen door te hakken naar wedstrijdselecties toe'.

Vertonghen en Eden Hazard

Jan Vertonghen moest in Rusland in het slot naar de kant met een pijnlijke enkel. 'Zijn enkel is wat gezwollen, we zullen Jan de komende uren verder opvolgen', aldus de Belgische T1. 'Hij voelt zich al veel beter dan gisteren. We verwachten hem fit voor Finland, of hij de wedstrijd tegen Denemarken haalt moeten we afwachten.'

Eden Hazard, die het voorbije seizoen bij Real Madrid veel blessureleed kende, liet in Sint-Petersburg als invaller in de laatste twintig minuten weer sprankeltjes van zijn klasse zien. Dat was ook Martinez niet ontgaan. 'Ik zag een Eden die weer vrij in het hoofd was, dat was voordien minder. Hij ondernam weer acties en draaide snel. Het was een enorme stap voorwaarts voor hem. De volgende etappe wordt dat hij dit weer 90 minuten kan brengen. Hij zal meer minuten krijgen tegen Denemarken en Finland. Ik voel dat hij daarvoor klaar is, maar nog niet voor een volledige wedstrijd. We zullen bekijken of hij zal starten of invallen.'

Castagne

Martinez ging ook nog even in op de onfortuinlijke Timothy Castagne, die bij een stevige botsing iets voor het halfuur een dubbele breuk in het aangezicht opliep. Hij moet onder het mes en zijn EK zit er veel te snel op. 'Het is heel droevig voor hem, hij had een belangrijke rol in onze kern. We wensen hem een spoedig herstel toe. Of hij de finale haalt (lacht)? Ik betwijfel dat hij dan op het veld zal komen. Medisch gezien heeft hij meer dan vier weken nodig.'

'Ter ere van Eriksen'

Martinez kwam ook nog terug op de wedstrijd tegen Rusland. 'Ik zag veel goede zaken, anders win je niet met 3-0. Maar er zijn ook veel punten die beter moeten.'

'Onze prestatie stemde me tevreden', zei de Spanjaard. 'We waren onszelf en het bezorgde ons niet te veel last dat we op verplaatsing speelden. Geen doelpunten slikken tegen de Russen is altijd een bonus. We moeten nog sneller denken en scherper worden.'

In de andere partij in groep B won Finland zaterdag met 0-1 bij Denemarken, in een duel dat overschaduwd werd door een malaise van de Deen Christian Eriksen, die intussen wel stabiel is. Tegen de Rode Duivels zal een meer gemotiveerd Denemarken aantreden, voorspelt Martinez. 'Dat wordt een heel emotionele wedstrijd, zeker voor de start. Ik verwacht wel een heel ander Denemarken dan in de tweede helft tegen Finland, je kan de omstandigheden niet vergelijken. Het is een heel sterk team, weten we van in de Nations League. De Denen zullen ook de steun van de fans krijgen. Maar we hebben dat soort wedstrijden nodig. De wedstrijd moet als het ware een viering worden ter ere van Eriksen."

