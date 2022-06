Een tevreden bondscoach Roberto Martinez strooide na afloop van het duel in Polen met de compimenten.

'We hebben laten zien dat we lessen getrokken hebben uit de prestatie in Wales', vertelde Roberto Martinez. 'We hadden een goede reactie in huis en deden hier in dat schitterende stadion wat nodig was om die thuisfans stil te krijgen.'

Polen had sterspeler Robert Lewandowski zaterdag in Rotterdam rust gegund om hem topfit aan de aftrap te krijgen voor het duel tegen de Belgen. De thuisploeg was immers vastberaden om revanche te nemen voor de 6-1 nederlaag in Brussel. 'Polen zocht de steun van het publiek om druk te ontwikkelen, maar dat heb ik enkel in de laatste tien minuten van hen gezien. Het is onze verdienste dat we hen uit de wedstrijd hielden en de zaak onder controle hadden. We hadden zeven hoekschoppen, 66 procent balbezit en heel wat kansen. Het enige spijtige is dat we geen tweede doelpunt scoorden, we hadden nochtans voldoende kansen.'

'Youri Tielemans speelt als een kapitein'

Na een reeks mindere prestaties en een lastig seizoen bij Leicester was Youri Tielemans voor het tweede duel op rij de uitblinker bij de Belgen. In Wales nam hij de treffer voor zijn rekening, in Warschau schilderde hij de assist voor het doelpunt op het hoofd van Michy Batshuayi. 'Youri is nog erg jong en speelt eigenlijk al als een kapitein', aldus de bondscoach. 'Tactisch ziet hij het spel. Hij is intelligent en vond altijd de ruimte. Daarnaast bewaart hij de balans en zorgt hij voor dat tikkeltje extra. Ik ben zeer tevreden met zijn prestatie.'

Ook de verdediging, met daarin Alderweireld, Vertonghen en Dendoncker hield stand, waardoor de Duivels nog eens de nul konden houden. Het drietal lijkt nu al in poleposition te liggen om de verdediging te vormen in Qatar. 'We kozen vandaag voor het drietal dat het in eigen huis tegen Polen zo goed had gedaan, tegen een nochtans zeer gereputeerde spits. Ze hebben persoonlijkheid getoond, Leander heeft in dit kamp met het oog op het WK veel laten zien. Over het algemeen hebben we veel informatie vergaard en een solide stap gezet in de WK-voorbereiding. De groep doet er alles aan om zo sterk mogelijk naar Qatar te kunnen gaan. Het is zoeken naar perfectie, maar weet ook dat in het leven niet alles perfect kan zijn. Zo missen we nog te veel kansen.'

Contract

Spelers als Brandon Mechele en Wout Faes kwamen in dit vierluik niet of amper in actie. Voor hen ziet het er niet al te goed uit, want naar Qatar mogen er slechts 26 spelers mee, terwijl er nu 32 waren opgeroepen. 'Zij moeten blijven werken. Een speler als Faes kan in de toekomst nog een belangrijke rol hebben in de nationale ploeg. Hij heeft het leiderschap dat we nodig hebben. Of dat al in Qatar zal zijn, weet ik nog niet', aldus Martinez, wiens contract na het WK afloopt.

Volgens de krant Het Laatste Nieuws wordt er momenteel gepraat over een verlenging van zes maanden, omdat de bond vreest anders halverwege het seizoen zonder trainer te vallen. De bondscoach houdt echter vol dat zijn Belgische toekomst best pas na het WK uitgeklaard wordt. 'Voor mij is dat de juiste timing. In internationaal voetbal ga je van groot toernooi naar groot toernooi', vertelde Martinez in Warschau aan rechtenhouder VTM.

Naast bondscoach is Martinez ook technisch directeur bij de voetbalbond. Eind 2018 volgde hij de naar China vertrokken Chris Van Puyvelde op. Sinds de zomer van 2016 is hij bondscoach van België.

