Kevin De Bruyne is na de EK-wedstrijd tegen Finland (2-0) verkozen tot 'man van de match'.

De Bruyne nam zijn ploeg op sleeptouw en probeerde met splijtende passes de Finse verdediging te kraken. Pas in de tweede periode lukte dat en vielen twee goals.

'Ik denk dat er fases waren die beter konden en andere fases die goed waren', analyseerde De Bruyne na de match voor de micro van Sporza. 'Er was heel weinig ruimte tussen de linies en in de eerste helft hadden we het af en toe moeilijk. In de tweede periode liep het beter. We creëerden kansen en hebben doelpunten gemaakt.'

'Ca va'

'Ik voel me "ça va"', vervolgde De Bruyne, die voor het eerst weer aan de wedstrijd startte. 'Ook voor Axel (Witsel) en Eden (Hazard) was het belangrijk om zo lang te spelen. Toen de goal uitbleef, sloop er geen ongeduld in de ploeg. Jammer dat er eerst nog een doelpunt van Lukaku werd afgekeurd, maar onze kopjes gingen niet naar beneden. Iedereen was gretig. We hebben niet gespeeld om tweede te worden in de groep.'

Sporza berekende dat De Bruyne beter is dan 'ça va': 'Geen enkele speler creëerde meer kansen (9) en bovendien heeft hij ook al twee assists én een doelpunt op zijn naam staan. Wat het allemaal nog straffer maakt: hij speelde nog maar 134 minuten'.

Martinez: 'In de wolken met ingesteldheid'

Bondscoach Roberto Martinez toonde zich over de hele lijn tevreden: 'Ik ben in de wolken met de ingesteldheid van mijn spelers'.

'We wilden zeker geen doelpunt tegen krijgen want Finland is dan echt geducht', zo begon de coach. 'De Finnen wilden echt geschiedenis schrijven. In de eerste periode drongen we al aan, maar de match brak los nadat we de score openden.'

Kevin De Bruyne tussen twee Finnen © GettyImages

Wat de bondscoach ook tevreden stemde was dat Axel Witsel, Kevin De Bruyne en Eden Hazard weer heel wat minuten in de benen hebben. 'Als je voor het toernooi mijn voornaamste doelstellingen had gevraagd, zou ik geantwoord hebben dat we negen punten wilden in de groep met een terugkeer van de geblesseerden. Hen zo zien te voetballen maakt me tevreden met oog op de rest van het toernooi.'

Martinez ging ook dieper in op Leandro Trossard en Jérémy Doku, die voor het eerst aan de wedstrijd begonnen op een groot toernooi. 'Trossard heeft zijn plek op rechts op training verdiend, hij heeft ook een goede verstandhouding met Jason Denayer en Doku. Jérémy brengt iets helemaal anders. Hij is heel sterk één tegen één.'

De Duivels weten als groepswinnaar nog niet tegen welke tegenstander ze in de achtste finales voetballen in Sevilla. 'We moeten ons tegen die achtste finale nog wat verbeteren, enkele zaken finetunen. De etappes zijn heel duidelijk. Het zal heel heet worden in Sevilla, waar het veld heel traag is. We moeten ons zo goed mogelijk voorbereiden. Ik ben blij dat iedereen klaar is voor de volgende opdracht.'

Vermaelen: 'Geduld hebben' - Doku: 'Ik heb me geamuseerd'

'Het was een moeilijke eerste helft maar in de tweede periode kwam er meer ruimte', verklaarde Thomas Vermaelen, die aan de wedstrijd begon. 'Het tempo kon hoger, en je moet vooral geduldig zijn in dit soort duels. We wilden meteen zo hoog mogelijk druk zetten op de Finnen, maar vonden de ruimtes moeilijk. Afwachten welk land we nu in de achtste finales treffen. Het maakt niet uit of het een grote naam is. De sterkste teams blijven toch tot het laatste over.'

Ook Jérémy Doku en Leandro Trossard, op de voor hem ietwat ongebruikelijke wingback, begonnen in de basis. 'Ik heb me geamuseerd vandaag naast al die topspelers', zei Doku. 'Dit is echt mooi op mijn leeftijd. Ik vind dat ik een goede wedstrijd gespeeld heb, mijn eerste op een groot toernooi. De coach vertelde me vooral te genieten.'

'Het was fantastisch om te debuteren, daarvoor doe je het', verklaarde ook Trossard. 'Mijn teammaats probeerden me zoveel mogelijk te coachen en hielpen me met looplijnen. De Finnen wisten op voorhand dat ze genoeg hadden aan een punt en speculeerden daarop. Met onze kwaliteiten kunnen we op ieder moment in de wedstrijd beslissend zijn, ook in het slot.'

Finse coach: 'Logische zege'

De Finse bondscoach Markku Kanerva moest zijn teleurstelling toch wat verbijten na het verlies tegen de Rode Duivels (2-0). 'We zijn er niet in geslaagd om ons doel te bereiken. We zijn dus teleurgesteld.'

De Finnen hadden aan een punt genoeg om zich voor de achtste finales te plaatsen, maar de Rode Duivels staken daar een stokje voor. 'We hebben ervoor geknokt, maar België kreeg wel veel kansen. België was beter. De Belgen verdienden duidelijk de winst, het was een logische overwinning. We wilden scoren want we wisten dat het heel moeilijk zou zijn om de Belgen te verhinderen de opening te vinden. Het was heel lastig om tot kansen te komen.'

