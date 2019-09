De Rode Duivels wonnen vrijdagavond op de vijfde speeldag in groep I van de EK-kwalificaties met 0-4 (rust: 0-1) van voetbaldwerg San Marino. Van een echte wedstrijd was nooit sprake, maar toch lieten de Belgen geen al te scherpe indruk, vooral in een matte eerste helft. 'Ik neem de verantwoordelijkheid van die eerste periode volledig op mij', vertelde bondscoach Roberto Martinez nadien.

'We kamen om onze job te doen en de drie punten te pakken', verklaarde de Spanjaard. 'Dat hebben we gedaan, maar de eerste helft verliep niet zoals we hoopten. En ik ben hiervoor de eerste schuldige. Ik liet na om mijn spelers in goede omstandigheden op het veld te laten komen. San Marino verdedigde goed, met een stevige organisatie. Soms scoor je in zo'n wedstrijd in de eerste minuut en leer je niks. Vandaag hebben we wel iets opgestoken.'

'We slaagden er niet in om ons spel te ontwikkelen zoals we wilden', vervolgde de T1. 'Het lag niet aan de mentaliteit, die was goed. Voor het WK was het het lastigste om mijn groep te herleiden tot 23. Vandaag heb ik in het licht hiervan dingen opgestoken. Voor de nationale ploeg moet je niet noodzakelijk de meest talentvolle spelers oproepen, maar wel zij die de ploeg sterker maken.'

Martinez begon met Romelu Lukaku en Dries Mertens op de bank. 'Romelu kende met zijn transfer een vermoeiende zomer en ik wilde hem sparen. Tegen Schotland begint hij. Dries speelde al veel minuten dit seizoen. Ook hij kreeg rust.'