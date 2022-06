In vergelijking met het met 1-4 verloren openingsduel tegen Nederland van vorige week vrijdag, brengt bondscoach Roberto Martinez vier wijzigingen aan in zijn basiself voor het duel tegen Polen, woensdag in het Koning Boudewijnstadion, op de tweede speeldag in groep 4 van de A-divisie van de Nations League. Achterin is er een verrassende basisplaats voor Leander Dendoncker.

Voorin wordt de geblesseerde Romelu Lukaku - de spits van Chelsea moest tegen Oranje reeds na zijn 26 minuten naar de kant met een enkelkwetsuur en komt in principe niet meer in actie in dit vierluik - zoals verwacht vervangen door Michy Batshuayi, die vrijdag diep in blessuretijd de eerredder scoorde. Voor Batsman, nog op zoek naar een ploeg voor komend seizoen, was dat reeds de 24e treffer in 42 interlands voor België. Het betekent ook dat de bondscoach afstapt van het concept met de valse 9. Vrijdag werd Lukaku immers vervangen door Leandro Trossard, waardoor de Belgen zonder diepe spits - en met weinig succes - voetbalden tegen de noorderburen. Martinez was toen de wedstrijd begonnen met Big Rom op de flank en Kevin De Bruyne centraal, een exacte kopie van de tactiek tegen Brazilië, in de kwartfinale van het WK in Rusland.

KDB verschijnt ook tegen Polen aan de aftrap, net als Eden Hazard, die tegen Nederland een acuut gebrek aan wedstrijdritme niet kon verdoezelen. Het is zijn tweede basisplaats op rij, voor de aanvoerder van de Rode Duivels is het van eind vorig jaar geleden dat hij nog eens twee wedstrijden op rij in de basis stond. Bij Real verscheen hij toen in de competitiewedstrijden tegen Cadiz en Athletic Bilbao aan de aftrap.

Op het middenveld zijn er twee wijzigingen: centraal moet Hans Vanaken na een bleke wedstrijd tegen Nederland baan ruimen voor Youri Tielemans, op de positie naast Axel Witsel. Op de wingbacks gaat Thomas Meunier eraf voor Yannick Carrasco. Timothy Castagne verschuift daarvoor van de linker- naar de rechterkant. Achterin valt de belangrijkste wijziging te noteren. Daar is Leander Dendoncker de vervanger van Dedryck Boyata, naast Jan Vertonghen en Toby Alderweireld. Een opvallende zet, want eerder gaf de bondscoach steeds aan Dendoncker eerder als een verdedigende middenvelder te beschouwen. Bij afwezigheid van Thibaut Courtois pakt doelman Simon Mignolet zijn 34e cap.

Nations League

Wat de Nations League betreft, is het voor de Rode Duivels nu al reeds zowat de wedstrijd van alles of niets, na de 1-4 blamage in eigen huis tegen Nederland, een medefavoriet voor de groepswinst in een minicompetitie met slechts zes speeldagen. Als er niet gewonnen wordt van Polen, mogen de Belgen hun Nations League-ambities opbergen. Enkel op papier is de kwalificatie voor de Final Four dan nog mogelijk. Polen, dat vorige week woensdag met 2-1 won van Wales, deelt momenteel de leiding met Nederland. Voor de troepen van Martinez volgen er op de speeldagen drie en vier twee uitwedstrijden: op zaterdag 11 juni staat in Cardiff het altijd lastige duel tegen Wales op het programma, het vierluik wordt na een korte tussenstop in Brussel op dinsdag 14 juni afgesloten in Polen.

Dan zijn er meteen vier van de zes speeldagen achter de rug in deze groepsfase, met na de zomeronderbreking enkel nog de interlands tegen Wales (22 september in Brussel) en Nederland (25 september in Amsterdam). Alleen de groepswinnaar kwalificeert zich voor de Final Four, die in juni 2023 gespeeld wordt. De laatste degradeert uit de groep. Bij de vorige editie van de Nations League eindigden de Belgen in oktober vorig jaar op de vierde plaats, na nederlagen in de Final Four tegen Frankrijk en Italië, respectievelijk de wereld- en Europese kampioen.

Het is intussen de twintigste keer dat België en Polen tegenover elkaar staan, de eerste keer in bijna vijftien jaar. In de kwalificaties voor het EK 2008 in Zwitserland en Oostenrijk werd eind 2007 met 2-0 verloren in Chorzow. Van de huidige selectie was enkel Jan Vertonghen er toen al bij. Eerder in de kwalificatiecampagne was Polen al met 0-1 komen winnen in Brussel.

