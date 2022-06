Als de Rode Duivels voetballen, zijn de verwachtingen al een decennium torenhoog en dat was vrijdagavond niet anders, in de eerste wedstrijd met inzet tegen een topland sinds de Nations League van vorig jaar in oktober. Het werd een opdoffer van formaat, met een 1-4 nederlaag tegen Nederland in wat waarschijnlijk wel de zwakste wedstrijd van de Duivels onder bondscoach Roberto Martinez was.

'Dit is een wake-upcall voor iedereen', bekende de bondscoach tijdens de persconferentie in het Koning Boudewijnstadion. Over minder dan zes maanden begint het WK in Qatar. 'Maar misschien hadden we daarvoor wel zo'n nederlaag nodig. We weten nu dat er veel werk op de plank ligt. Nederland is een topteam en wij moeten op alle vlakken honderd procent zijn als we ons willen meten met zo'n landen. We moeten realistisch zijn: we hebben onze belangrijkste spelers helemaal fit nodig, maar dat geldt voor vele landen. In deze campagne komt het er vooral op aan de juiste balans te vinden met het oog op het WK. Nederland leek fysiek sterker en we gaven ook te veel ruimte en kansen weg. Dat is niet normaal voor ons. Er waren wel wat problemen, waar we nu mee aan de slag moeten. Dat moet bekeken worden voor het WK. Het is nog een half jaar voor het WK, maar ik heb het team slechts 17 dagen meer ter beschikking vooraleer de WK-voorbereiding start.'

Toen Romelu Lukaku geblesseerd naar de kant moest, was Leandro Trossard zijn opmerkelijke vervanger. 'Ik wou Leandro bezig zien in een grote match, want wij moeten oplossingen in huis hebben voor wanneer Romelu er niet bij is. Amadou Onana heeft laten zien dat hij iets kan bijbrengen. Hij steekt zich nooit weg en heeft persoonlijkheid. Eden Hazard speelde dan weer zonder pijn en ik was tevreden over hem, ook al werd hij in de beginfase hard aangepakt.'

Achterin stond Dedryck Boyata niet al te secuur te verdedigen. Bij enkele tegendoelpunten ging hij ook in de fout. 'Hij heeft een emotionele rollercoaster achter de rug met Hertha in de Duitse degradatiestrijd. Hij heeft zich daar gedragen als een echte kapitein. Uit de wedstrijd van vandaag zal hij leren. Op een fout of slechte beslissing zullen we nooit een speler afrekenen. We moeten gewoon allemaal beter dan we vandaag hebben laten zien.'

