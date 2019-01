Marvin Ogunjimi: 'Een etiket is moeilijk van je af te krijgen'

In 2019 speelt Marvin Ogunjimi (31) weer in België, bij Lierse Kempenzonen (1e am). De vorige vier jaar voetbalde hij in acht verschillende landen. In een rooftopbar met zicht op Ho Chi Minhstad vertelt hij over zijn wonderbaarlijke reiservaringen.